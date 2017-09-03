Мы с женой ждем второго ребенка - Геннадий Головкин

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danilov 03 Сентября 2017 в 11:21:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Молодцы!!! Что ещё сказать
alpha_portal 03.09.2017 в 12:10:13 # 628390
Вот и детей уже туда определил. А потом хрен с либыми делами в КЗ все уже вывезены...
В кого не плюнь у всех дети далеко за бугром...
А в итоге страну наполняют дети из другого зарубежья...
А это не шняга случайно? откуда источник?
Руссотуристо 03.09.2017 в 14:27:04 # 628421
- Айда, Петро, нехай комиссары помирают.
"Все нормально, так поступил бы каждый из нас"
"если там больше ценят то как тут осудишь?"