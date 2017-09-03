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Спорт
Мы с женой ждем второго ребенка - Геннадий Головкин
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danilov 03 Сентября 2017 в 11:21:39
"Со мной в США регулярно находится брат Максим, потому что он - часть команды и один из тренеров. Рядом и жена с сыном, который учится в американской школе и радует нас. Моя жена сейчас беременна. Мы ждем нашего второго ребенка. Он родится здесь, в США", - сказал Головкин.
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  строитель 03.09.2017 в 12:07:50   # 628388

Молодцы!!! Что ещё сказать
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  alpha_portal 03.09.2017 в 12:10:13   # 628390
Ооо... вот Вам и пиар Ну а че, удобно же... носить флаг Казахстана живя в США
Вот и детей уже туда определил. А потом хрен с либыми делами в КЗ все уже вывезены...
В кого не плюнь у всех дети далеко за бугром...
А в итоге страну наполняют дети из другого зарубежья...
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  Nafis 03.09.2017 в 12:29:58   # 628398
Как патриотично!!!!
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  Денис222 03.09.2017 в 12:42:20   # 628400
А кто то думал, что он вернётся из США в Казахстан? Зачем вообще это выложили сюда, зачем мне это знать? Титьки давайте!
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  КЕДЫ 03.09.2017 в 12:50:34   # 628401
Блин какое то смешанное чувство. Понятно и логично , что человек должен сам выбирать где жить. Но все равно какой то осадок. Просто про того же Жирова и не вспомнит никто почему он там, а Гена же себя позиционировал по другому. Короче ладно успехов ему.
А это не шняга случайно? откуда источник?
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  Руссотуристо 03.09.2017 в 14:27:04   # 628421
Все нормально, так поступил бы каждый из нас.
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  Стрельцов 03.09.2017 в 14:37:40   # 628422
если там больше ценят то как тут осудишь?
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  bolatbol 03.09.2017 в 15:11:29   # 628424
- руссише золдатен, здавайс? Немецкий командование гарантировать еда, теплый постель и белье.
- Айда, Петро, нехай комиссары помирают.

"Все нормально, так поступил бы каждый из нас"

"если там больше ценят то как тут осудишь?"
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  Yerla 03.09.2017 в 16:46:13   # 628431
родина там, где жопа в тепле
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