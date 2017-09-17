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Спорт
Бой Головкин-Альварес закончился в ничью
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danilov 17 Сентября 2017 в 09:43:59
Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес завершили бой вничью, сообщают Vesti.kz.

Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, "Канело" вел бой из защиты.

Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун. В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и "Канело" отвечал точными выпадами. В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку.

В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на "Канело", но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали что-то подобное, как "мне твои удары не страшны". Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, "Канело" отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам.

Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этими раундами Максим Головкин сказал своему брату, что "сейчас все только начинается". А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65.

Стоит отметить, что 35-летний Головкин в 18-й раз защитил титул WBA, в 16-й - IBO, в четвертый - IBF и в третий - WBC.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  taraz1974 17.09.2017 в 10:09:33   # 631353
Гена красава!!!
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  строитель 17.09.2017 в 10:10:18   # 631354

Гена молодец
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  danilov 17.09.2017 в 10:20:17   # 631355
Смотрел Boxnation ТВ, американские комментаторы очень удивились решению судей
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  shy_ric 17.09.2017 в 10:23:15   # 631356
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес
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  Saturn 17.09.2017 в 10:40:51   # 631358
Я один поставил на ничью?
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  12АТП2 17.09.2017 в 10:43:29   # 631359
вчера в букмекерской очередь стояла))) все на Гену грузили. Чел один вообще машину заложил и 25000 зелени на Гену поставил. Все таки думаю они могли продаться букам, у этих ребят деньги не в миллионах, а в млрд-х наверно. Так то если смотреть единственные кто в плюсе это БК))) Сам брал победу Гены по очкам
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  12АТП2 17.09.2017 в 10:43:53   # 631360
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  Blackadder 17.09.2017 в 10:51:01   # 631363
Заработали организаторы.
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  Saturn 17.09.2017 в 10:53:44   # 631364
Цитата: 12АТП2 от 17.09.2017 10:43:53
Цитата: Saturn от 17.09.2017 10:40:51
Я один поставил на ничью?

чек в студию?)))

Символическая сумма, не стоит завидовать)))
5000 победа Гены
по 500 нокаут от Гены в 7, 8, 9 раунде
500 ничья
500 победа мексиканца
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  едридмадрид 17.09.2017 в 11:07:41   # 631365
очень хороший бой
мне очень понравился ( не то что шоу с ирландским рыжиком )

мексиканский рыжик
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  едридмадрид 17.09.2017 в 11:11:59   # 631366
Цитата: shy_ric от 17.09.2017 10:23:15
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес


иди это Головкину и Канело расскажи ,
видно что боксеры выложились , реально не пахнет договорняком,

бой был равным и обидно было бы в таком бою , дать победу по решениям судей пусть ринг рассудит,

я бы посмотрел на Вторую часть это боя

как там в конце в интервью Гена сказал
«Конечно, и я хочу реванш! Я хочу драться!»

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  едридмадрид 17.09.2017 в 11:17:09   # 631367
ну а статистика такая



Статистика ударов, Головкин - Альварес ДЖЕБЫ
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  едридмадрид 17.09.2017 в 11:20:42   # 631368


Статистика ударов GGG - КАНЕЛО, силовые удары
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  едридмадрид 17.09.2017 в 11:23:16   # 631369


Статистика ударов Головкин - Канело всего общая и по местности
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  едридмадрид 17.09.2017 в 11:25:32   # 631370


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  Blackadder 17.09.2017 в 11:35:14   # 631375
А, у кого то, еще вчера было 20 миллионов...

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  bozon house 17.09.2017 в 11:57:49   # 631381
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  андремас 17.09.2017 в 12:03:11   # 631383
Судьи порешали, бойцы тут не при чем. Каждый хотел победить, но выиграли буки
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  андремас 17.09.2017 в 12:04:32   # 631384
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  ss720 17.09.2017 в 12:08:26   # 631386
20 лямов
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  андремас 17.09.2017 в 12:09:24   # 631387
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  shy_ric 17.09.2017 в 12:11:21   # 631389
Цитата: едридмадрид от 17.09.2017 11:11:59
Цитата: shy_ric от 17.09.2017 10:23:15
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес


иди это Головкину и Канело расскажи ,
видно что боксеры выложились , реально не пахнет договорняком,

бой был равным и обидно было бы в таком бою , дать победу по решениям судей пусть ринг рассудит,

я бы посмотрел на Вторую часть это боя

как там в конце в интервью Гена сказал
«Конечно, и я хочу реванш! Я хочу драться!»

хотел Вам ответить, но вон андремас опередил...
сами же статистику выложили по ударам.. отключите фаната и адекватно оцените ситуацию.. ничья выгодна всем, кроме зрителей и клиентов букмекерских контор
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  bozon house 17.09.2017 в 12:11:32   # 631390
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  Blackadder 17.09.2017 в 12:11:40   # 631391
Quote:
Ваша квитанция?)


Нет, в ФБ нашел. Хотя результат боя так скажем на лицо - у меня 12 знакомых с утра в зюзю, с горя от потерянных денег
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  bozon house 17.09.2017 в 12:13:46   # 631393
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 12:11:40
Quote:
Ваша квитанция?)


Нет, в ФБ нашел. Хотя результат боя так скажем на лицо - у меня 12 знакомых с утра в зюзю, с горя от потерянных денег
Ага! 12!
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  Blackadder 17.09.2017 в 12:20:05   # 631394
Quote:
Ага! 12!


Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
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  bozon house 17.09.2017 в 12:23:50   # 631397
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 12:20:05
Quote:
Ага! 12!


Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
Солидарен.
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  Ал 17.09.2017 в 12:52:24   # 631405
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  Ал 17.09.2017 в 12:55:21   # 631407

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  baglankz 17.09.2017 в 14:36:45   # 631410
сугубо личное мнение, обьективно Конело держался молодцем, не знаю кто там пишет что типа Головкин был лучше, по мне оба были хороши. Головкину не легко пришлось с достойным соперником сражаться, это ему не мешки бить.
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