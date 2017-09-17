Бой Головкин-Альварес закончился в ничью

Цитата: shy_ric от

все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберутспорта нет, остался только бизнес

иди это Головкину и Канело расскажи ,видно что боксеры выложились , реально не пахнет договорняком,бой был равным и обидно было бы в таком бою , дать победу по решениям судей пусть ринг рассудит,я бы посмотрел на Вторую часть это боякак там в конце в интервью Гена сказал«Конечно, и я хочу реванш! Я хочу драться!»