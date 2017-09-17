Бой Головкин-Альварес закончился в ничью

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danilov 17 Сентября 2017 в 09:43:59
Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, "Канело" вел бой из защиты.
Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун. В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и "Канело" отвечал точными выпадами. В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку.
В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на "Канело", но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали что-то подобное, как "мне твои удары не страшны". Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, "Канело" отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам.
Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этими раундами Максим Головкин сказал своему брату, что "сейчас все только начинается". А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65.
Стоит отметить, что 35-летний Головкин в 18-й раз защитил титул WBA, в 16-й - IBO, в четвертый - IBF и в третий - WBC.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Гена молодец
danilov 17.09.2017 в 10:20:17 # 631355
Цитата: Saturn от 17.09.2017 10:40:51
Я один поставил на ничью?
Я один поставил на ничью?
чек в студию?)))
Blackadder 17.09.2017 в 10:51:01 # 631363
Цитата: 12АТП2 от 17.09.2017 10:43:53
чек в студию?)))
Цитата: Saturn от 17.09.2017 10:40:51
Я один поставил на ничью?
Я один поставил на ничью?
чек в студию?)))
Символическая сумма, не стоит завидовать)))
5000 победа Гены
по 500 нокаут от Гены в 7, 8, 9 раунде
500 ничья
500 победа мексиканца
едридмадрид 17.09.2017 в 11:07:41 # 631365
мне очень понравился ( не то что шоу с ирландским рыжиком )
мексиканский рыжик
едридмадрид 17.09.2017 в 11:11:59 # 631366
Цитата: shy_ric от 17.09.2017 10:23:15
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес
иди это Головкину и Канело расскажи ,
видно что боксеры выложились , реально не пахнет договорняком,
бой был равным и обидно было бы в таком бою , дать победу по решениям судей пусть ринг рассудит,
я бы посмотрел на Вторую часть это боя
как там в конце в интервью Гена сказал
«Конечно, и я хочу реванш! Я хочу драться!»
едридмадрид 17.09.2017 в 11:17:09 # 631367
Статистика ударов, Головкин - Альварес ДЖЕБЫ
едридмадрид 17.09.2017 в 11:20:42 # 631368
Статистика ударов GGG - КАНЕЛО, силовые удары
едридмадрид 17.09.2017 в 11:23:16 # 631369
Статистика ударов Головкин - Канело всего общая и по местности
едридмадрид 17.09.2017 в 11:25:32 # 631370
Blackadder 17.09.2017 в 11:35:14 # 631375
bozon house 17.09.2017 в 11:57:49 # 631381
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 11:35:14И много таких болезных?
А, у кого то, еще вчера было 20 миллионов...
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 11:35:14
А, у кого то, еще вчера было 20 миллионов...
А, у кого то, еще вчера было 20 миллионов...
Ваша квитанция?)
Цитата: едридмадрид от 17.09.2017 11:11:59
иди это Головкину и Канело расскажи ,
видно что боксеры выложились , реально не пахнет договорняком,
бой был равным и обидно было бы в таком бою , дать победу по решениям судей пусть ринг рассудит,
я бы посмотрел на Вторую часть это боя
как там в конце в интервью Гена сказал
«Конечно, и я хочу реванш! Я хочу драться!»
Цитата: shy_ric от 17.09.2017 10:23:15
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес
все куплено.. ничья договорная народ кинули и букмекеры и на матч реванш еще соберут спорта нет, остался только бизнес
иди это Головкину и Канело расскажи ,
видно что боксеры выложились , реально не пахнет договорняком,
бой был равным и обидно было бы в таком бою , дать победу по решениям судей пусть ринг рассудит,
я бы посмотрел на Вторую часть это боя
как там в конце в интервью Гена сказал
«Конечно, и я хочу реванш! Я хочу драться!»
хотел Вам ответить, но вон андремас опередил...
сами же статистику выложили по ударам.. отключите фаната и адекватно оцените ситуацию.. ничья выгодна всем, кроме зрителей и клиентов букмекерских контор
bozon house 17.09.2017 в 12:11:32 # 631390
Город засыпает, просыпается мафия: судьи победили Головкина, подарив Альваресу ничью
Супербой, который соответствовал всем ожиданиям болельщиков, закончился скандалом
Супербой, который соответствовал всем ожиданиям болельщиков, закончился скандалом
http://www.mk.ru/sport/2017/09/17/gorod-zasypaet-prosypaetsya-mafiya-sudi-pobedili-golovkina-podariv-alvaresu-nichyu.html
Blackadder 17.09.2017 в 12:11:40 # 631391
Ваша квитанция?)
Нет, в ФБ нашел. Хотя результат боя так скажем на лицо - у меня 12 знакомых с утра в зюзю, с горя от потерянных денег
bozon house 17.09.2017 в 12:13:46 # 631393
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 12:11:40Ага! 12!
Quote:
Нет, в ФБ нашел. Хотя результат боя так скажем на лицо - у меня 12 знакомых с утра в зюзю, с горя от потерянных денег
Quote:
Ваша квитанция?)
Нет, в ФБ нашел. Хотя результат боя так скажем на лицо - у меня 12 знакомых с утра в зюзю, с горя от потерянных денег
Blackadder 17.09.2017 в 12:20:05 # 631394
Ага! 12!
Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
bozon house 17.09.2017 в 12:23:50 # 631397
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 12:20:05Солидарен.
Quote:
Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
Quote:
Ага! 12!
Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
Цитата: Blackadder от 17.09.2017 12:20:05
Quote:
Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
Quote:
Ага! 12!
Уже 13, плюс пьяный сосед. Но с ним непонятно от чего он так
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