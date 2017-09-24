Чемпион мира по боксу и его тренер напали на судью после поражения в Астане

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Гость 24 Сентября 2017 в 21:34:44
Потасовкой закончился один из боев в четвертьфинале турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса в группах B и D, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Астанe встречались сборные столицы и Жамбылской области. Инцидент произошел в поединке между Аманом Казангаповым (представитель Жамбыльской области) и чемпионом мира среди юношей Рахатом Маржикпаевым, который выиграл первый раунд.
Сразу после боя уже за пределами ринга тренер проигравшего боксера подошел к рефери, который судил бой, и стал высказывать свое недовольство. На кадрах видно, как тренер бьет рефери в живот, после чего наносит удар в голову. Судья попытался отомстить обидчику, но в этот момент в дело вмешался Маржикпаев и пробил "двойку". Затем тренер вновь попытался ударить рефери, но его и боксера сдержали собравшиеся в зале зрители.
Добавим, что команда Астаны выиграла у соперников со счетом 6:4, и 2 декабря примет участие в полуфинальных встречах турнира в Алматы.
https://www.zakon.kz/4879547-chempion-
mira-po-boksu-i-ego-trener.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 25.09.2017 в 00:12:49 # 632957
Я правда в боксе мало разбираюсь. Но тренер молодец! За своих надо до конца.
Вечером перед боем Головкина сидим в шашлыкоффе, вообщем на тыс 20 почидели с ребятами. Нехватило немного. Решил сьездить к букам немного денег снять. Захожу....а там очередь толпа, все на Гену грузят, кто 5, а кто и 100 тыс.
Приехали обратно и думаю, говорю ребятам:
Это не нормально, на победу Гены дают 1,67. То есть ставишь 100 тыс, получаешь 167 тыс. Вроде бы все очевидно, и по идее Гена должен побеждать. Но....буки же не такие дебилы чтоб всем взять и выплачивать. Там огромные деньги, на Гену .прогруз большой. Говорю ребятам не стоит ставить, что то тут не ладно. И Буки не дураки, они намного умнее.
Так оно и вышло.