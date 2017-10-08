«Мисс Мангистау-2016» победила на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу в Монголии

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едридмадрид 08 Октября 2017 в 11:36:15
- В самом многочисленном чемпионате мира, который проходил в городе Патаяа Таиланда приняли участие около 400 спортсменов из 45-ти стран мира. Теперь этот рекорд побил чемпионат, который проходил в Монголии, - сказал Дэтиук Пол Чуа, генеральный секретарь Всемирной федерации бодибилдинга и фитнеса.
Всего на чемпионате были определены имена 42 обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей. Одно из первых мест завоевала участница из Казахстана Ляззат Акшаева, которая в 2016 году была признана обладательницей титула «Мисс Мангистау». А также становилась победительницей чемпионата Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу.
Тренером актауской спортсменки является Нурсултан Амантай, который готовил девушку к чемпионату мира и поддерживал на протяжении всего мероприятия.
- Это было очень волнительно, были очень сильные и достойные соперники. И мы безумно счастливы, что сумели достойно представить нашу страну и достичь такого высокого результата, - отметили участники из Казахстана.
https://www.lada.kz/aktau_news/sport/52611-miss-mangistau-2016-pobedila-na-chempionate-mira-po-bodibildingu-i-fitnesu-v-mongolii.html
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