Футбольный клуб "Астана" совершила самый быстрый взлет в истории клубного рейтинга УЕФА

Цитата: Стрельцов от

да ну нах !!! мне нравится новость

а сколько в команде игроков с нашим гражданством? да ну нах !!!мне нравится новостьа сколько в команде игроков с нашим гражданством?

Не это важный вопрос.Важнее, сколько бабла вбухано на это?