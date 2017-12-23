Футбольный клуб "Астана" совершила самый быстрый взлет в истории клубного рейтинга УЕФА

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едридмадрид 23 Декабря 2017 в 12:16:42
В результате этого команда поднялась на 67-е место в клубном рейтинге УЕФА. За три года "Астана" смогла преодолеть почти 400 позиций, поднявшийсь с 452-го места. Таким образом, казахстанский клуб установил рекорд Европы.
http://www.sport-express.ru/football/foreign/news/astana-sovershila-samyy-bystryy-vzlet-v-istorii-klubnogo-reytinga-uefa-1351390/
Комментарии, по рейтингу, по дате
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
SouthJoker 23.12.2017 в 19:43:52 # 650941
SouthJoker 23.12.2017 в 19:44:08 # 650942
Цитата: Стрельцов от 23.12.2017 18:33:15
да ну нах !!! мне нравится новость
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
да ну нах !!! мне нравится новость
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
Не это важный вопрос.
Важнее, сколько бабла вбухано на это?
Цитата: Templar от 23.12.2017 20:47:46
Не это важный вопрос.
Важнее, сколько бабла вбухано на это?
Цитата: Стрельцов от 23.12.2017 18:33:15
да ну нах !!! мне нравится новость
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
да ну нах !!! мне нравится новость
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
Не это важный вопрос.
Важнее, сколько бабла вбухано на это?
Правильно, спорт это хорошо.
Но сколько бы квартир для многосемейных нуждающихся можно было построить.
Смотрю КТК и 31 канал. Почти каждый день дети без крыши , голодные.
И думаю нахрен всех заморских спортцменов легионеров. Которым платят миллионы долларов. Когда казахстанские дети голодают и больные умирают.
Нахрен такой имедж и такой спорт.
Цитата: Стрельцов от 23.12.2017 18:33:15
да ну нах !!! мне нравится новость
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
да ну нах !!! мне нравится новость
а сколько в команде игроков с нашим гражданством?
Чуть больше половины. Примерно 15 чел из 24 (состав непостоянен), но тут надо учитывать, что на поле выходят играть почти все легионеры (иностранцы), около 7 чел из 11