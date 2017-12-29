Умер Наим Сулейманоглу. Самый титулованный штангист в мире

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строитель 29 Декабря 2017 в 18:44:55
Наим Сулейманоглу — самый титулованный тяжелоатлет в истории этого вида спорта. За свою карьеру он установил 46 мировых рекордов. До 1986 года он выступал за Болгарию, став в составе этой страны двукратным чемпионом мира. В 1987-м получил турецкое гражданство. На Олимпийских играх 1988 и 1992 годов становился чемпионом в весовой категории до 60 килограммов. Через четыре года Сулейманоглу первенствовал в весе до 64 килограммов. Выступая за Турцию, спортсмен завоевал пять золотых медалей на мировых первенствах.
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