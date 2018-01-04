«Барыс» объяснил, зачем на арене зарезали барана

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Гость 03 Января 2018 в 23:47:19
По словам Алексея Шевченко, российского эксперта по хоккею, иностранным игрокам стало дурно от такого зрелища, местные, хоть и не все, выглядели бодрее.
Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов в интервью для Шайба.kz пояснил, что случилось в клубе в эти декабрьские дни.
В своей конференции клуб лидировал, но после перерыва в нескольких играх кряду судьи отменили «Барысу» важные шайбы.
Разумеется, это отразилось на игре и настроении барысовцев. К ним даже приклеилось прозвище «чемпионов по отмененным шайбам», признался Акманов.
Сугубо личное мнение пресс-секретаря такое: кто-то, вероятно, противится сильному «Барысу» и тому, чтобы столичный клуб занимал верхние строки в таблице.
Акманов поделился и причиной, по которой пригласили представителей духовенства и принесли животное в жертву:
«В конце 2017 года ребята попросили руководство пригласить священнослужителей, чтобы они освятили раздевалку. Арену клуба посетили имам и батюшка. Имам прочёл молитву, после этого зарезали барана.
В нашей стране существует обычай жертвоприношения, который следует уважать. В России такие ритуалы тоже проводят, например, перед матчем ФК «Амкар» зарезали барана, и после этого череда поражений для команды закончилась», - заявил Акманов.
Принимая во внимание мультинациональный состав команды, пригласили и батюшку, и имама. Батюшка тоже прочитал молитву и окропил святой водой игроков, а также клюшки, форму, раздевалку и даже ловушку Хенрика Карлссона.
Как отметил Акманов, легионеры и сами все видели. Они восприняли обряд со спокойствием. Сознания никто не потерял. Более того, некоторые попросили перевести им слова духовных лиц.
«В Казахстане уживается вместе огромное количество конфессий и культур, этот ритуал для нас норма. А журналист Шевченко забыл, наверное, что в России тоже проводятся подобные мероприятия», - предположил пресс-секретарь.
Акманов также пояснил недавнее назначение и.о. главного тренера клуба Галыма Мамбеталиева.
«Он с командой хорошо знаком, в системе клуба уже немалое время, опытен в работе с молодежью. Мамбеталиев будет не просто готовить «Барыс» к чемпионату КФЛ, но еще и рассматривать игроков для национальной сборной», - сказал он.
https://www.nur.kz/1710572-barys-obasnil-zacem-na-arene-zarezali-barana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
sunroad777 04.01.2018 в 00:20:42 # 652782
Цитата: sunroad777 от 04.01.2018 00:20:42
Мда, не надо было состав менять шли так хорошо в начале, а сейчас подряд 6 поражении из них 5 дома у себя! Зачем и.о. тренера Человек без опыта, надо было хотя бы с России привлекать, единственная нага команда в КХЛ и то в .опе уже. Бабки рулят(
Мда, не надо было состав менять шли так хорошо в начале, а сейчас подряд 6 поражении из них 5 дома у себя! Зачем и.о. тренера Человек без опыта, надо было хотя бы с России привлекать, единственная нага команда в КХЛ и то в .опе уже. Бабки рулят(
Да эти педики перестали играть якобы из-за того, что им мало платят. Типа как платите - так и играем. Охерели вообще, в Караганду сука на шахту их загнать за 180 тыс тенге, посмотрел бы я на них....
Zhycie est 04.01.2018 в 01:20:04 # 652791