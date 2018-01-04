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Спорт
«Барыс» объяснил, зачем на арене зарезали барана
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Гость 03 Января 2018 в 23:47:19
Необычное событие на арене ХК «Барыс» обсуждают пользователи Казнета: перед тренировкой на лед вышли священнослужители, и кроме того, на удачу зарезали барана, а ворота окропили его кровью.

По словам Алексея Шевченко, российского эксперта по хоккею, иностранным игрокам стало дурно от такого зрелища, местные, хоть и не все, выглядели бодрее.

Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов в интервью для Шайба.kz пояснил, что случилось в клубе в эти декабрьские дни.

В своей конференции клуб лидировал, но после перерыва в нескольких играх кряду судьи отменили «Барысу» важные шайбы.

Разумеется, это отразилось на игре и настроении барысовцев. К ним даже приклеилось прозвище «чемпионов по отмененным шайбам», признался Акманов.

Сугубо личное мнение пресс-секретаря такое: кто-то, вероятно, противится сильному «Барысу» и тому, чтобы столичный клуб занимал верхние строки в таблице.

Акманов поделился и причиной, по которой пригласили представителей духовенства и принесли животное в жертву:

«В конце 2017 года ребята попросили руководство пригласить священнослужителей, чтобы они освятили раздевалку. Арену клуба посетили имам и батюшка. Имам прочёл молитву, после этого зарезали барана.

В нашей стране существует обычай жертвоприношения, который следует уважать. В России такие ритуалы тоже проводят, например, перед матчем ФК «Амкар» зарезали барана, и после этого череда поражений для команды закончилась», - заявил Акманов.

Принимая во внимание мультинациональный состав команды, пригласили и батюшку, и имама. Батюшка тоже прочитал молитву и окропил святой водой игроков, а также клюшки, форму, раздевалку и даже ловушку Хенрика Карлссона.

Как отметил Акманов, легионеры и сами все видели. Они восприняли обряд со спокойствием. Сознания никто не потерял. Более того, некоторые попросили перевести им слова духовных лиц.

«В Казахстане уживается вместе огромное количество конфессий и культур, этот ритуал для нас норма. А журналист Шевченко забыл, наверное, что в России тоже проводятся подобные мероприятия», - предположил пресс-секретарь.

Акманов также пояснил недавнее назначение и.о. главного тренера клуба Галыма Мамбеталиева.

«Он с командой хорошо знаком, в системе клуба уже немалое время, опытен в работе с молодежью. Мамбеталиев будет не просто готовить «Барыс» к чемпионату КФЛ, но еще и рассматривать игроков для национальной сборной», - сказал он.

https://www.nur.kz/1710572-barys-obasnil-zacem-na-arene-zarezali-barana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 03.01.2018 в 23:58:10   # 652779
Страна скатывается в мракобесие...
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  decoder 04.01.2018 в 00:14:47   # 652780
Писец... Как только не используют религию... Я думал тренироваться надо лучше, а оказывается надо жертвоприношение приносить...
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  12АТП2 04.01.2018 в 00:19:47   # 652781
Лучше бы защитников зар.....шутка
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  sunroad777 04.01.2018 в 00:20:42   # 652782
Мда, не надо было состав менять шли так хорошо в начале, а сейчас подряд 6 поражении из них 5 дома у себя! Зачем и.о. тренера Человек без опыта, надо было хотя бы с России привлекать, единственная нага команда в КХЛ и то в .опе уже. Бабки рулят(
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  Пермяк 04.01.2018 в 00:59:34   # 652789
Цитата: sunroad777 от 04.01.2018 00:20:42
Мда, не надо было состав менять шли так хорошо в начале, а сейчас подряд 6 поражении из них 5 дома у себя! Зачем и.о. тренера Человек без опыта, надо было хотя бы с России привлекать, единственная нага команда в КХЛ и то в .опе уже. Бабки рулят(

Да эти педики перестали играть якобы из-за того, что им мало платят. Типа как платите - так и играем. Охерели вообще, в Караганду сука на шахту их загнать за 180 тыс тенге, посмотрел бы я на них....
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  Zhycie est 04.01.2018 в 01:20:04   # 652791
Это же деморализация противника, потом лёгкий выигрыш)
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