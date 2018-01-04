«Барыс» объяснил, зачем на арене зарезали барана

Мда, не надо было состав менять шли так хорошо в начале, а сейчас подряд 6 поражении из них 5 дома у себя! Зачем и.о. тренера Человек без опыта, надо было хотя бы с России привлекать, единственная нага команда в КХЛ и то в .опе уже. Бабки рулят(