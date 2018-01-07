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Спорт
Казахстанская молодежная сборная по хоккею вышла в элитный дивизион
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едридмадрид 07 Января 2018 в 20:59:02
Молодежная сборная Казахстана заняла первое место на чемпионате мира (группе А дивизиона I) и выступит в элитном дивизионе в следующем сезоне. На турнире во французском Куршевеле казахстанская команда опередила латвийцев, немцев, австрийцев, венгров и хозяев и вернулась в десятку сильнейших сборных впервые с 2009 года.

5 января прошла жеребьевка двух групп элитного дивизиона чемпионата мира – 2019. Он состоится в Канаде и будет проходить в Ванкувере и Виктории с 26 декабря 2018 по 5 января 2019.

Казахстанская сборная сыграет в группе «В» на семитысячной арене в Виктории. Согласно результатам жеребьевки соперникам казахстанцев будут сборные Швеции, США, Финляндии и Словакии.

В группу «A», которой предстоит играть в Ванкувере на арене «Кэнакс», вмещающей 18 910 зрителей, попали действующие чемпионы мира в категории U20 — канадцы, а также команды России, Чехии, Швейцарии и Дании.

Молодежная сборная Казахстана по хоккею в первый раз завоевывала путевку в элиту в 2007 году. В результате команда сыграла в элитном дивизионе в 2008 году в Чехии и сумела тогда удержаться в высшем хоккейном свете на год. Однако в 2009 году Казахстан занял последнее место в своей группе. С тех пор казахстанская молодежная сборная ни разу не выходила в элиту до чемпионата мира 2017 года во Франции.

http://dixinews.kz/articles/sport/31790/

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/news/molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-vernulas-v-elitu-1349593/
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