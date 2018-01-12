Выходи, подлый трус!

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Гость 15 Января 2018 в 14:04:21
На столь отчаянный шаг спортсменка решилась неспроста. К концу прошлого года Байлиева узнала о неприятном факте - ее, многократную чемпионку по дзюдо, самбо и универсальному бою, облспорт исключил из списка получателей стипендии. При этом 42-летней самбистке, которая 20 ноября 2017 года из российской Медыни привезла очередное золото чемпионата мира по универсальному бою, в управлении открыто заявили о возрасте: мол, старенькая уже вы, пора бы и с дистанции сойти.
- Моя стипендия составляла 65 тысяч тенге, ее мне платили из областного бюджета. На казенном языке она называется денежным содержанием спортсменов, подразумевая финансовую поддержку именно тех спортсменов, которые по своим видам спорта дают определенные высокие результаты, - говорит Райса Байлиева. - Что касается моего возраста, то те соревнования, в которых я принимаю участие, не имеют ветеранского статуса, в них официально разрешают участвовать всем, в том числе и 42-летним.
Чтобы разобраться в ситуации, Байлиева обратилась к рулевому облспорта, но ответ оказался, по ее мнению, неубедительным. В управлении сослались на какое-то таинственное постановление правительства, затем акима области, потом еще на какие-то бумаги и проводили со словами “так уж получилось”.
- Но я как спортсмен с 30-летним стажем, добившийся высоких результатов, множества правительственных наград, прославляющий нашу область и страну, считаю такое положение дел в отношении себя несправедливым! - говорит Райса. - Если Жусупов, лишив меня стипендии, годовой итоговой премии и даже участия в бале спортсменов, таким образом оскорбляет меня, то что говорить про остальных?! О каких результатах, развитии спорта и олимпийцах может идти речь, когда не ценят то, что имеют?
Чемпионка не скрывает, что поражается логике руководства облспорта.
- Аким области Бердыбек Сапарбаев полтора года назад наказал управлению провести ревизию списка спортсменов-стипендиатов, чтобы в нем остались реальные люди, а не мифические чемпионы. И что получается?! - вопрошает Байлиева. - Также Сапарбаев многократно говорил, чтобы Жусупов возвратил в область выдающихся тренеров и спортсменов в отсутствие поддержки уехавших в другие государства и регионы. И где они?! Напротив, талантливые спортсмены продолжают уезжать.
В области нередко, по словам Байлиевой, тренеры берут кредиты для поездки на соревнования, так как необходимые бюджетные деньги для этого нужно выбивать с унижениями и боем.
- К примеру, наша команда на чемпионат мира ехала за свой счет на маршрутной “газели” двое суток! Хотя на сессиях облмаслихата неоднократно говорилось о недоосвоении бюджетных средств облспортом, - возмущается чемпионка.
В самом управлении долго размышляли над ответом на вопрос журналистов: на каком основании Байлиеву лишили стипендии акима области? Заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Актюбинской области Азат КАЗИХАНОВ долго формулировал ответ, но затем все же решил, что лучше будет, если ситуацию прокомментирует сам его непосредственный начальник Жусупов. Шеф облспорта, к которому пресса обратилась по совету его зама, вновь перенаправил вопрос к Казиханову.
- Байлиеву вывели из списка не из-за возраста, а из-за того, что недавно из списка убрали фамилии всех тех спортсменов, которые занимаются неолимпийскими видами спорта. Это 20 человек. Оставили только спортсменов, занимающихся олимпийскими и национальными видами спорта, - заявил Азат Казиханов.
При этом здесь ссылаются на постановление акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева. В нем есть отсылка на пункт 2 статьи 45 закона “О физической культуре и спорте РК”. А он как раз таки гласит, что “местные исполнительные органы, спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации выплачивают ежемесячное денежное содержание спортсменам, входящим в состав сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), их тренерам, а также спортсменам, выступающим в составах сборных команд Республики Казахстан (национальных сборных команд) по игровым видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд”.
При чем здесь Байлиева, которая с 1994 года входит в состав национальной сборной РК, в управлении не разъяснили.
- Получается, все мои победы, добытые до этого, не в счет и неолимпийские виды спорта теперь у нас не в приоритете?! Тогда зачем у нас в области за последние два года проводили чемпионат мира по гиревому спорту, чемпионат РК по самбо, а аким области сам премирует спортсменов-неолимпийцев?! - недоумевает Райса.
Более того, как выяснилось, в других регионах Казахстана, утверждая список стипендиатов на этот год, не стали обходить стороной чемпионов мира по неолимпийским видам спорта. Соответствующие документы эти регионы с доскональной расшифровкой всех статей расходов зарегистрировали в местных департаментах юстиции.
Однако в актюбинском облспорте гнут свою линию и отмечают в качестве единственного выхода из сложившейся ситуации следующее: они могут восстановить Байлиеву в списке стипендиатов только в том случае, если она победит на Азиатских играх!
- Я лучше прежде одержу победу в честном бою над руководителем облспорта Нурлыбеком Жусуповым! Вызываю его на бой в удобное для него время и место! И пусть за нашим поединком наблюдает весь областной акимат, включая акима области! - говорит Байлиева. - Я считаю, что во главе спорта должен стоять человек, искренне болеющий за каждого спортсмена и создающий все условия для его побед.
Антон МОЛДИН, фото Алтын КУМИСПАЕВОЙ, Актобе
http://www.time.kz/articles/sport/2018/01/12/vihodi-podlij-trus
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