«Стыд и позор». Василий Уткин раскритиковал организацию Матча звезд КХЛ-2018 в Астане

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едридмадрид 14 Января 2018 в 23:20:20
Неделю звезд хоккея открывал 10 января Матч звезд Женской хоккейной лиги, а 11-го числа состоялся Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. 13 января прошло мастер-шоу, а на 14 января намечен турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.
«Я посмотрел Мастер-шоу матча всех звезд КХЛ. Я в восторге. Но не безусловном. Класснейший показ. Там много технических сложностей, это непросто устроить. Сделано здорово. Мое почтение. Но.
На трибунах много свободных мест. В Астане. Я очень уважаю Астану, но вообще для города довольно скучного (в сравнении с другими европейскими столицами) это немного позорно, потому что событие крутое. Серьезное.
И вот что я думаю.
Мастер-шоу и вообще матч звезд придумано как телеформат. Ну, отл. Но проблема повседневная в том, чтобы продавать билеты. Это в России (я знаю, где Астана, я о КХЛ) умеет делать только Зенит. Спартак не в счет, это Спартак.
Матч звезд позиционирует себя как праздник хоккея. На празднике должен быть биток. Тем более, что шоу классное. Но оно сделано для ТВ. Для зала оно либо недоработано, либо продажей билетов серьезно не занимались. Так вот, КХЛ: сделать такое шоу и не продать на него аншлаг в Астане - стыдно. Потому что это значит - не занимались.
А почему? Лень? Одна задача другой не противоречит. Разве что в том, что показать на такой истории полупустой зал - зашквар», - написал Уткин в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).
http://vesti.kz/khl/245447/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 15.01.2018 00:15:24
Он не знал что в Астане боран и минус30
Он не знал что в Астане боран и минус30
Помимо этого есть другие проблемы. Например, студенты после сессии в каникулах. Наши на такие мероприятия отправляют студентов, на добровольно-принудительном основе.