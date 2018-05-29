Диего Марадона и мальчик из Казахстана

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едридмадрид 29 Мая 2018 в 11:00:25
"Слава Всевышнему! Легенда мирового футбола встретил и обнял моего сына как родного внука! Это неописуемые чувства, я вся в слезах радости! Все было как в волшебном сне! Диего не скрывал своих эмоций восхищения, он вскрикивал от восторга, видя, как Али ловил мяч на воротах, как ловко справлялся с его подачей, как давал пас! Али просил ущипнуть его! Друзья, мечтайте и идите к своей мечте! Нет ничего невозможного, если пожелает этого Всевышний Аллах!" - написала мама мальчика в Instagram-аккаунте Али.
Диего Марадона также выложил на своей странице в соцсетях трогательные фрагменты игры с Али.
"Сегодня я играл некоторое время с моим другом Али, который приехал ко мне на обучение в Фуджейру. Спасибо за твой пример преодоления, Али. Твой друг Диего", - так подписал совместное фото чемпион мира.
До встречи с Марадоной Али Турганбеков исполнил другую свою мечту. Мальчик, родившийся без ног, как и известный оратор Ник Вуйчич, смог встретиться и пообщаться со своим кумиром.
https://www.instagram.com/p/BiAVZUyhqHB/?taken-by=maradona
https://www.instagram.com/p/BiBfj18hlgt/?taken-by=ali_amir_happy