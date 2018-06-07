Геннадий Головкин официально лишён пояса чемпиона мира

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danilov 07 Июня 2018 в 15:49:54
Международная боксёрская федерация (IBF) приняла решение лишить казахстанского боксёра Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) титула чемпиона мира, сообщает Sports.kz.
22 мая в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоялось слушание, на котором присутствовали Головкин и его обязательный претендент по линии IBF, украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), а также их команды. Комиссия IBF выслушала обе стороны, а сегодня вынесла решение — лишить Геннадия пояса IBF, потому что он отказался проводить обязательную защиту против Деревянченко до 3 августа.
Напомним, в приоритете у Головкина был второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), однако переговоры зашли в тупик из-за серьёзных финансовых разногласий. Также существует вероятность проведения боя с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), который отменил защиту своего титула с Мартином Мюрреем 23 июня.
https://bnews.kz/ru/news/gennadii_golovkin_ofitsialno_lishen _poyasa_chempiona_mira
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но он не перестал быть сильнейшим он от этого
Да нет , годы Гену поджимают , надо заработать "легких" денег и красиво сваливать .
едридмадрид 07.06.2018 в 17:42:11 # 680399
Цитата: KAN13 от 07.06.2018 17:27:11
Да нет , годы Гену поджимают , надо заработать "легких" денег и красиво сваливать .
Да нет , годы Гену поджимают , надо заработать "легких" денег и красиво сваливать .
по поводу легких вопрос тяжелый,
если верить деля Хоей , то вроде на днях должным сообшить о конкретной дате боя Гены с Рыжиком ,
по ходу бабло поделили теперь осталось только обьявить и ждать
едридмадрид 07.06.2018 в 17:48:09 # 680401
теперь осталось подзаработать , отказ от пояса - это скорее всего подготовка боя с Рыжиком ,
и вообще на этот пояс дофига претендентов по- моему мнению есть намного сильнее чем Деревянченко ,
те же Джейкобс и Чарло ,
хотя Гена за бой с рыжиком может СТОЛЬКО БАБЛА СРУБИТЬ - что этот пояс нахер не нужен
И я про тоже .