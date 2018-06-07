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Спорт
Геннадий Головкин официально лишён пояса чемпиона мира
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danilov 07 Июня 2018 в 15:49:54
Это произошло, потому, что он отказался проводить обязательную защиту против Деревянченко до 3 августа.

Международная боксёрская федерация (IBF) приняла решение лишить казахстанского боксёра Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) титула чемпиона мира, сообщает Sports.kz.

22 мая в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоялось слушание, на котором присутствовали Головкин и его обязательный претендент по линии IBF, украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), а также их команды. Комиссия IBF выслушала обе стороны, а сегодня вынесла решение — лишить Геннадия пояса IBF, потому что он отказался проводить обязательную защиту против Деревянченко до 3 августа.

Напомним, в приоритете у Головкина был второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), однако переговоры зашли в тупик из-за серьёзных финансовых разногласий. Также существует вероятность проведения боя с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), который отменил защиту своего титула с Мартином Мюрреем 23 июня.

https://bnews.kz/ru/news/gennadii_golovkin_ofitsialno_lishen _poyasa_chempiona_mira
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 07.06.2018 в 16:17:47   # 680384
Геннадий Головкин официально лишён пояса чемпиона мира

Но он не перестал быть сильнейшим он от этого
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  Дожони 07.06.2018 в 17:16:06   # 680394
пусть не радуются, он у них не долго побудет!!!
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  KAN13 07.06.2018 в 17:27:11   # 680396

Да нет , годы Гену поджимают , надо заработать "легких" денег и красиво сваливать .
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  едридмадрид 07.06.2018 в 17:42:11   # 680399
Цитата: KAN13 от 07.06.2018 17:27:11

Да нет , годы Гену поджимают , надо заработать "легких" денег и красиво сваливать .


по поводу легких вопрос тяжелый,

если верить деля Хоей , то вроде на днях должным сообшить о конкретной дате боя Гены с Рыжиком ,

по ходу бабло поделили теперь осталось только обьявить и ждать
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  едридмадрид 07.06.2018 в 17:48:09   # 680401
ну а то что Гена - уже всем доказал что он ВЕЛИКИЙ в своём весе - тут как гворится неоспоримо

теперь осталось подзаработать , отказ от пояса - это скорее всего подготовка боя с Рыжиком ,

и вообще на этот пояс дофига претендентов по- моему мнению есть намного сильнее чем Деревянченко ,

те же Джейкобс и Чарло ,

хотя Гена за бой с рыжиком может СТОЛЬКО БАБЛА СРУБИТЬ - что этот пояс нахер не нужен
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  KAN13 07.06.2018 в 17:52:33   # 680403

И я про тоже .
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