Нейросеть предсказала результаты ЧМ-2018

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
vladtr 08 Июня 2018 в 14:42:07
Как пояснили в пресс-службе ПГНИУ, нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.
В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.
https://rg.ru/2018/06/08/reg-pfo/nejroset-permskih-uchenyh-predskazala-rezultaty-chm-2018.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тут и без научных данных можно понять, что сборная России далеко не уйдет. А Германия, Аргентина и Бразилия - топовые сборные
Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.Думаю футболисты России поддержат отечественную науку. Всегда думал что играют плохо, но даже наука опровергает это. Оказывается то покрытие поля не то, то погода, то соперники не дают мяч поиграть.