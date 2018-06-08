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Спорт
Нейросеть предсказала результаты ЧМ-2018
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vladtr 08 Июня 2018 в 14:42:07
По предсказанию нейросети, которую изобрели в Пермском классическом университете, победителем чемпионата мира по футболу этим летом станет сборная Германии, а российские футболисты не выйдут из группы.

Как пояснили в пресс-службе ПГНИУ, нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.

В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.

https://rg.ru/2018/06/08/reg-pfo/nejroset-permskih-uchenyh-predskazala-rezultaty-chm-2018.html
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  Viktor11 08.06.2018 в 14:57:49   # 680519
Склонен поверить нейросети...
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  ualitto 08.06.2018 в 16:31:27   # 680523
ВСЕ, бегу в ОЛИМП!!!
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  Antoly 08.06.2018 в 16:41:19   # 680525
Пермская нейросеть - звучит гордо!!!
Тут и без научных данных можно понять, что сборная России далеко не уйдет. А Германия, Аргентина и Бразилия - топовые сборные
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  Tigr2 08.06.2018 в 17:00:34   # 680528
А вдруг? Помните как они удивили на чемпионате европы с голландцами?
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  Manitu 08.06.2018 в 17:09:55   # 680529
Quote:
Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.
Думаю футболисты России поддержат отечественную науку. Всегда думал что играют плохо, но даже наука опровергает это. Оказывается то покрытие поля не то, то погода, то соперники не дают мяч поиграть.
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