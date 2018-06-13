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Спорт
Искусственный интеллект предсказал результаты ЧМ по футболу
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едридмадрид 13 Июня 2018 в 16:59:13
Немецкие исследователи из Технического университета Дортмунда разработали нейронную сеть, которая смогла предсказать результаты Чемпионата мира по футболу. Подробности были опубликованы в статье на сервисе препринтов ArXiv.org.



Для обучения нейросети ученые использовали алгоритм «случайный лес» (random forest), основанный на использовании комплекса деревьев принятия решений — инструмента, используемого в статистике и анализе данных для прогнозирования. За основу были взяты данные о победах в предыдущих Чемпионатах мира по футболу 2002-2014 годов.

Приняв во внимание факторы, которые могут повлиять на результат — ВВП и население страны, рейтинг национальных сборных, особенности самих команд (средний возраст, количество игроков в Лиге чемпионов), — сперва нейросеть выбрала наиболее вероятным победителем Испанию с вероятностью в 17,8%.

Однако после изучения 100 тыс. возможных вариантов побед команд на разных этапах чемпионата, нейросеть пришла к другому выводу. Теперь в лидеры вырвалась Германия. Однако победа ей, судя по прогнозу, будет обеспечена в том случае, если в четвертьфинале она выиграет матч у Испании.

А вот Россия и Саудовская Аравия, матч между которыми состоится 14 июня 2018 года, по прогнозам искусственного интеллекта, вряд ли дойдут даже до четвертьфинала.

https://www.gazeta.ru/science/news/2018/06/13/n_11651017.shtml?updated
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Беня Ладен 13.06.2018 в 18:12:52   # 681077
Переменную b - бухло для сборной России они в числитель или знаменатель интересно определили?
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  Сила 13.06.2018 в 18:47:45   # 681086
Пездежь
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  Zoggyla 13.06.2018 в 19:18:25   # 681089
Поглядим насколько ИИ круче Пауля
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  SVOY 13.06.2018 в 19:35:07   # 681094
Ваще пох, есь жи.
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