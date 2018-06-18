Гонка. 24 часа Ле-Ман

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Pole13 18 Июня 2018 в 19:41:07
По итогам заезда победителем стал экипаж, в состав которого входил действующий гонщик Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо — пилот McLaren победил в суточном марафоне со своей первой попытки. Последним из гонщиков Формулы-1 такого результата добивался немец Нико Хюлькенберг, выигравший «24 часа Ле-Мана» в 2015 году.
В классе LM P2 выиграла российская команда G-Drive Racing с россиянином Романом Русиновым, который добился победы с 9-й попытки. В LM GTE Pro победу одержала заводская команда Porsche GT Team, а в LM GTE Am первенствовал коллектив Dempsey-Proton Racing.
Российская команда SMP Racing, дебютировавшая в классе LM P1, до финиша добраться не смогла — один прототип был разбит в первой трети гонки из-за ошибки пилота, вторая машина потеряла время в начале гонки из-за технических проблем и сошла за час до финиша по причине окончательной поломки мотора.
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