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Спорт
Россия - Египет
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danilov 20 Июня 2018 в 09:05:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  12АТП2 20.06.2018 в 09:19:37   # 682006
Так держать
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  Walter 20.06.2018 в 09:20:56   # 682007
Российская сборная порадовала. Первая на чемпионате вышла из группы.
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  SPYKER X 20.06.2018 в 10:39:49   # 682012
Дома и родные стены помогают...
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  charg 20.06.2018 в 11:06:53   # 682016




https://colonelcassad.livejournal.com/4263471.html
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  Бухаев 20.06.2018 в 12:05:01   # 682020
Молодцы! Всем Салахалейкум!
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