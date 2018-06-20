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Россия - Египет
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danilov 20 Июня 2018 в 09:05:59
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12АТП2
20.06.2018 в 09:19:37
# 682006
Так держать
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Walter
20.06.2018 в 09:20:56
# 682007
Российская сборная порадовала. Первая на чемпионате вышла из группы.
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SPYKER X
20.06.2018 в 10:39:49
# 682012
Дома и родные стены помогают...
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charg
20.06.2018 в 11:06:53
# 682016
https://colonelcassad.livejournal.com/4263471.html
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Бухаев
20.06.2018 в 12:05:01
# 682020
Молодцы! Всем Салахалейкум!
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