Болельщики сборной Японии после матча убрали весь мусор со стадиона

"Убрали и" весь мусорА если без шуток - МОЛОДЦЫ! поддерживают и без того положительный имидж своего народа! Как-то летел из Турции года 4 назад с соотечественниками... стыдно было перед экипажем, даже памперсы использованные валялись на полу... некоторые думают, что он заплатил деньги и может делать все что вздумается... быдлота...