Болельщики сборной Японии после матча убрали весь мусор со стадиона

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GoodZone 21 Июня 2018 в 12:14:51
После финального свистка японские болельщики развернули заранее приготовленные мешки и убрали весь мусор на трибунах стадиона в Саранске, причем не только в своих секторах, но и в секторах колумбийцев.
Репутация чистоплотных фанатов появилась у японцев после чемпионата мира-2014 в Бразилии, когда они также уносили с собой весь мусор после матчей национальной команды.
https://lenta.ru/news/2018/06/20/jap_col/
Комментарии, по рейтингу, по дате
А если без шуток - МОЛОДЦЫ! поддерживают и без того положительный имидж своего народа! Как-то летел из Турции года 4 назад с соотечественниками... стыдно было перед экипажем, даже памперсы использованные валялись на полу... некоторые думают, что он заплатил деньги и может делать все что вздумается... быдлота...
Болельщики сборной Сенегала не сразу покинули трибуны стадиона "Спартак" после первого матча группового этапа чемпионата мира против Польши (2:1).Прежде чем пойти отмечать успех, африканцы прибрали мусор после себя.
https://www.sport-express.ru/
Цитата: GoodZone от 21.06.2018 13:38:34
"Убрали и переработали" весь мусор !
А если без шуток - МОЛОДЦЫ! поддерживают и без того положительный имидж своего народа! Как-то летел из Турции года 4 назад с соотечественниками... стыдно было перед экипажем, даже памперсы использованные валялись на полу... некоторые думают, что он заплатил деньги и может делать все что вздумается... быдлота...
"Убрали и переработали" весь мусор !
А если без шуток - МОЛОДЦЫ! поддерживают и без того положительный имидж своего народа! Как-то летел из Турции года 4 назад с соотечественниками... стыдно было перед экипажем, даже памперсы использованные валялись на полу... некоторые думают, что он заплатил деньги и может делать все что вздумается... быдлота...
Ладно когда заплатили. Наши после (бесплатных) маевок в горах после себя оставляют гору мусора с бутылками. А бутылки на природе летом могут вызвать возгорание сухой травы! В горах пожар захватывают сотни гектаров, а это столько деревьев! Вот это быдлота!