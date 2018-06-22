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Аргентина - Хорватия
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danilov 22 Июня 2018 в 09:33:17
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Inspektor
22.06.2018 в 10:00:28
# 682375
Это Франция-Перу. Добавьте Аргентина-Хорватия. Обзоры гуд. Но здесь ошибка.
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Xrustalka
22.06.2018 в 10:50:39
# 682383
Блин, Аргентина, вы вообще доехали до ЧМ-2018 или не очень?)
Хорватия -
Исландия - держим кулачки по-прежнему!)
И немцыыы - аууу, ну уже соберитесь, а!) Надеюсь, завтра порадоваться, а не разочароваться опять!
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