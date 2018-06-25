ФИФА начала расследование из-за манеры празднования голов швейцарских футболистов

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danilov 25 Июня 2018 в 16:16:55
Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых в ворота Сербии мячей складывали ладони с растопыренными пальцами, что должно было символизировать двуглавого орла с флага Албании. В этом усмотрели политический жест, особенно ввиду того, кто был их противником в данном матче. Сербские болельщики освистали швейцарцев.
Расследование было также начато в отношении Федерации футбола Сербии из-за поведения болельщиков и их оскорбительных политических высказываний. Кроме того, ФИФА решила проверить заявления тренера сербской сборной Младена Крстаича, сделанные им после матча. О каких именно его высказываниях идет речь, не уточняется. Возможно, дело в комментарии, который Крастич дал сербским СМИ по поводу рефери Феликса Брыха. "Я бы не дал ему ни желтой, ни красной карточки, а бы отправил его в Гаагу. Пусть бы его отдали под суд, как они это делали с нами (очевидно, имеются в виду процессы в Гааге над участниками военных конфликтов на территории бывшей Югославии - ИФ)", - заявил тренер.
После матча, который проходил в минувшую пятницу, 22 июня, Джака и Шакири объяснили свое поведение эмоциями. По словам футболистов, они не хотели никого провоцировать, а их жесты были адресованы исключительно их родственникам и близким.
В матче, который проходил в Калининграде, футболисты сборной Швейцарии добились победы над национальной командой Сербии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. На пятой минуте противостояния Александр Митрович вывел сборную Сербии вперед. Соперник отыгрался и провел победный гол во втором тайме. На 52-й минуте отличился Гранит Джака, на 90-й – Шердан Шакири.
http://www.interfax.ru/wc2018/618248
Комментарии, по рейтингу, по дате
И это вам не спортивные эмоции, а официальный дипломатический этикет. Тьфу, нах