ЧМ 2018 1/8

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danilov 01 Июля 2018 в 11:59:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 01.07.2018 в 22:20:53 # 683564
KapitanNemo 01.07.2018 в 22:53:07 # 683565
УРААААААААААААА!!!!
Цитата: строитель от 01.07.2018 23:37:38
Цитата: Zoggyla от 01.07.2018 21:00:27
Россия- Испания.Я ни черта не понял за испанца, зачем он хотел принять мяч с поднятой рукой? Это же не волейбол. Испортил удар и заработал штрафной
Россия- Испания.Я ни черта не понял за испанца, зачем он хотел принять мяч с поднятой рукой? Это же не волейбол. Испортил удар и заработал штрафной
Это был рикошет. Мяч с задней стороны прилетел, во время касания он его даже и не видел.