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Спорт
ЧМ 2018 1/8
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danilov 01 Июля 2018 в 11:59:19

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Проданко 01.07.2018 в 15:51:28   # 683557
Французы красавцы!!! Мессии гудбай
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  Zoggyla 01.07.2018 в 21:00:27   # 683563
Россия- Испания.Я ни черта не понял за испанца, зачем он хотел принять мяч с поднятой рукой? Это же не волейбол. Испортил удар и заработал штрафной
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  MишаМашкевич 01.07.2018 в 22:20:53   # 683564
Испания должна выиграть. Рф ждёт пенальти,время тянет.
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  KapitanNemo 01.07.2018 в 22:53:07   # 683565
Россия выиграла!
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  строитель 01.07.2018 в 23:13:26   # 683566

УРААААААААААААА!!!!
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  строитель 01.07.2018 в 23:20:42   # 683569
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  строитель 01.07.2018 в 23:33:44   # 683570
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  строитель 01.07.2018 в 23:35:03   # 683572
Из смс испанского игрока.. " Русские - звери ! Себе забили, нам забили, ,,,Уйти бы с поля живыми " !!!
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  строитель 01.07.2018 в 23:37:38   # 683573
Ал 01.07.2018 в 23:33:54 # 683571

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  Ал 02.07.2018 в 00:15:27   # 683576
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  Pancho S 02.07.2018 в 01:21:34   # 683578
Цитата: Zoggyla от 01.07.2018 21:00:27
Россия- Испания.Я ни черта не понял за испанца, зачем он хотел принять мяч с поднятой рукой? Это же не волейбол. Испортил удар и заработал штрафной

Это был рикошет. Мяч с задней стороны прилетел, во время касания он его даже и не видел.
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