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Спорт
Марадона лишился "работы мечты"
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danilov 02 Июля 2018 в 12:08:39
Международная федерация футбола (ФИФА) решила прекратить сотрудничество с Диего Марадоной в связи с его поведением на матче сборных Аргентины и Нигерии в Петербурге. Об этом сообщает Diario Correo.



Марадона сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации. По информации СМИ, ему платили 10 тысяч фунтов за посещение каждой игры чемпионата мира, а также оплачивали все расходы.

Во время указанного матча на стадионе «Санкт-Петербург» Марадона танцевал с нигерийкой и размахивал ковром со своим изображением, едва не выпал из VIP-ложи, празднуя первый забитый гол, а после победного мяча показал на весь мир два средних пальца (этот эпизод попал в видеотрансляцию).

Петербургские врачи даже успели померить Марадоне пульс, после чего он сбежал.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 02.07.2018 в 12:23:14   # 683621
Ну ведь трахнули! Марадона- человек прямой.
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  старик 02.07.2018 в 13:08:10   # 683634
Quote:
По информации СМИ, ему платили 10 тысяч фунтов за посещение каждой игры чемпионата мира, а также оплачивали все расходы.
Вот это "работенка " была у него!
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  SVOY 02.07.2018 в 13:42:21   # 683637
Я всегда говорил, что кокс наркотик весёлый.
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  Беня Ладен 02.07.2018 в 14:14:16   # 683639
Рука Бога показал реальную нравственность. Расходимся, общество потеряло ещё одного Человека.
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  spy 02.07.2018 в 14:22:04   # 683641
...звезда тоже мне, чмо обдолбанное
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