Марадона лишился "работы мечты"

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danilov 02 Июля 2018 в 12:08:39
Марадона сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации. По информации СМИ, ему платили 10 тысяч фунтов за посещение каждой игры чемпионата мира, а также оплачивали все расходы.
Во время указанного матча на стадионе «Санкт-Петербург» Марадона танцевал с нигерийкой и размахивал ковром со своим изображением, едва не выпал из VIP-ложи, празднуя первый забитый гол, а после победного мяча показал на весь мир два средних пальца (этот эпизод попал в видеотрансляцию).
Петербургские врачи даже успели померить Марадоне пульс, после чего он сбежал.
Комментарии, по рейтингу, по дате
По информации СМИ, ему платили 10 тысяч фунтов за посещение каждой игры чемпионата мира, а также оплачивали все расходы.Вот это "работенка " была у него!
Беня Ладен 02.07.2018 в 14:14:16 # 683639