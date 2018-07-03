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Спорт
Ерохин сообщил, что после матча с Испанией Акинфеева проверяли на допинг
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danilov 03 Июля 2018 в 16:46:41
Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, как команда отблагодарила вратаря Игоря Акинфеева после матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира с национальной командой Испании.

«Ещё на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку», — цитирует Ерохина «Известия».

Он выразил восхищение вратарём сборной России, который во время игры совершил девять сейвов, а после матча отразил два пенальти.

«Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны», — сказал Ерохин.

Свой следующий матч Россия сыграет с командой Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее Центробанк разместил на сторублёвой купюре изображение, похожее на сейв вратаря Акинфеева в серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2018 с национальной командой Испании.

https://russian.rt.com/sport/news/532325-erohin-akinfeev-doping
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 03.07.2018 в 16:57:04   # 683883
Жду сборную России в финале
Большой сорт он такой
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  Софруджу 03.07.2018 в 19:05:08   # 683918
Как шутят в соцсетях.
Испанцы о матче: русские - звери. Себе забили, нам забили!
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  Dior 03.07.2018 в 20:07:54   # 683931
Цитата: Софруджу от 03.07.2018 19:05:08
Как шутят в соцсетях.
Испанцы о матче: русские - звери. Себе забили, нам забили!

Куплено все, нет?
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  Wolfkz 03.07.2018 в 20:25:49   # 683933
Путин с саудитами сидел в ложе. Итог 5 :0
Медведев тоже был на матче правда кто был от Испании не знаю, но похоже договорились ))
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  Сила 03.07.2018 в 20:49:12   # 683935
Спорт это один большой бизнес, по этому и не смотрю футбол
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  jumanjiqz 03.07.2018 в 20:52:22   # 683936
Даниел Субашича наверное тоже забрали на допинг-тест, как ни как в серии пенальти три удара отразил!?

Кстати, если проверка на допинг подтвердить наличие запрещенного препарата как например мельдоний, то что, результат мачта будет считаться не состоявшимся?
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  старик 03.07.2018 в 21:22:58   # 683941
Quote:
Куплено все, нет?
Кто и сколько тогда заплатил Игнашевичу?
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