Ерохин сообщил, что после матча с Испанией Акинфеева проверяли на допинг

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danilov 03 Июля 2018 в 16:46:41
«Ещё на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку», — цитирует Ерохина «Известия».
Он выразил восхищение вратарём сборной России, который во время игры совершил девять сейвов, а после матча отразил два пенальти.
«Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны», — сказал Ерохин.
Свой следующий матч Россия сыграет с командой Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее Центробанк разместил на сторублёвой купюре изображение, похожее на сейв вратаря Акинфеева в серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2018 с национальной командой Испании.
https://russian.rt.com/sport/news/532325-erohin-akinfeev-doping
Комментарии, по рейтингу, по дате
Большой сорт он такой
Испанцы о матче: русские - звери. Себе забили, нам забили!
Цитата: Софруджу от 03.07.2018 19:05:08
Как шутят в соцсетях.
Испанцы о матче: русские - звери. Себе забили, нам забили!
Как шутят в соцсетях.
Испанцы о матче: русские - звери. Себе забили, нам забили!
Куплено все, нет?
Медведев тоже был на матче правда кто был от Испании не знаю, но похоже договорились ))
Кстати, если проверка на допинг подтвердить наличие запрещенного препарата как например мельдоний, то что, результат мачта будет считаться не состоявшимся?
Куплено все, нет?Кто и сколько тогда заплатил Игнашевичу?