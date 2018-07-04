Жующих болельщиков пригласили на матч Россия – Хорватия

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danilov 04 Июля 2018 в 17:38:25
Матч между Россией и Хорватией состоится 7 июля в Сочи.
Популярными трое болельщиков стали после матча между Россией и Испанией, прошедшей накануне на стадионе «Лужники». Камера во время трансляции выхватила их из многотысячной армии болельщиков, пока фанаты (как позже выяснилось, муж, жена и их племянник) с увлечением ели хот-доги.
Известно, что они уже посетили матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии.
В интервью Гнатюк отметил, что кокошник – символ русского гостеприимства и находится вне гендерных ярлыков.
https://vz.ru/news/2018/7/2/930607.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: гримм от 04.07.2018 18:16:56
Точь в точь... Только флаг на лицах перерисовал
alpha_portal 04.07.2018 в 19:25:45 # 684126
Цитата: строитель от 04.07.2018 19:56:53
Кстати эти жруны сами могли бы кого хочешь пригласить. ООООЧЕНЬ НЕ БЕДНЫЕ РЕБЯТА СИДИЩИЕ НА ГОСЗАКАЗЕ
Кстати эти жруны сами могли бы кого хочешь пригласить. ООООЧЕНЬ НЕ БЕДНЫЕ РЕБЯТА СИДИЩИЕ НА ГОСЗАКАЗЕ
откуда такая инфа?
Цитата: Profi от 04.07.2018 20:11:18
откуда такая инфа?
Цитата: строитель от 04.07.2018 19:56:53
Кстати эти жруны сами могли бы кого хочешь пригласить. ООООЧЕНЬ НЕ БЕДНЫЕ РЕБЯТА СИДИЩИЕ НА ГОСЗАКАЗЕ
Кстати эти жруны сами могли бы кого хочешь пригласить. ООООЧЕНЬ НЕ БЕДНЫЕ РЕБЯТА СИДИЩИЕ НА ГОСЗАКАЗЕ
откуда такая инфа?
https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/troe_v_kokoshnikah-466880/
В интервью Гнатюк отметил, что кокошник – символ русского гостеприимства и находится вне гендерных ярлыков.А это он зачем сказал?