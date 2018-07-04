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Спорт
Жующих болельщиков пригласили на матч Россия – Хорватия
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danilov 04 Июля 2018 в 17:38:25
«На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим «белый-синий-красный» в виде триколора, нам сказали, что мы – талисман нашей сборной и без нас этот матч не состоится», – цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова одного из болельщиков в кокошнике Дмитрия Гнатюка.



Матч между Россией и Хорватией состоится 7 июля в Сочи.

Популярными трое болельщиков стали после матча между Россией и Испанией, прошедшей накануне на стадионе «Лужники». Камера во время трансляции выхватила их из многотысячной армии болельщиков, пока фанаты (как позже выяснилось, муж, жена и их племянник) с увлечением ели хот-доги.

Известно, что они уже посетили матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии.

В интервью Гнатюк отметил, что кокошник – символ русского гостеприимства и находится вне гендерных ярлыков.

https://vz.ru/news/2018/7/2/930607.html
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  jumanjiqz 04.07.2018 в 18:14:55   # 684112
Напомнила.
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  гримм 04.07.2018 в 18:16:56   # 684114


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  Pancho S 04.07.2018 в 18:21:07   # 684115
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  alpha_portal 04.07.2018 в 19:25:45   # 684126
Я когда матч смотрел, чуть не обоссался со смеху. Это называется: "нарочно не придумаешь"
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  строитель 04.07.2018 в 19:56:53   # 684135
Кстати эти жруны сами могли бы кого хочешь пригласить. ООООЧЕНЬ НЕ БЕДНЫЕ РЕБЯТА СИДИЩИЕ НА ГОСЗАКАЗЕ
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  Profi 04.07.2018 в 20:11:18   # 684140
Цитата: строитель от 04.07.2018 19:56:53
Кстати эти жруны сами могли бы кого хочешь пригласить. ООООЧЕНЬ НЕ БЕДНЫЕ РЕБЯТА СИДИЩИЕ НА ГОСЗАКАЗЕ


откуда такая инфа?
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  строитель 04.07.2018 в 21:06:39   # 684147
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  старик 04.07.2018 в 21:09:37   # 684148
Quote:
В интервью Гнатюк отметил, что кокошник – символ русского гостеприимства и находится вне гендерных ярлыков.
А это он зачем сказал?
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  Маке0912 04.07.2018 в 23:53:11   # 684164
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