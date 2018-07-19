Тренер Хорватии попросил политиков держаться подальше от футбольного успеха страны

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danilov 19 Июля 2018 в 11:04:19
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что политики страны не должны использовать успех команды на чемпионате мира 2018 года для улучшения своего имиджа.
Открытое письмо Далича опубликовано на странице футбольной сборной Хорватии в Facebook.
В нём он отмечает, что чемпионат в России показал: в мире футбола у всех равные шансы.
"Дело не в размере бюджета, не в стадионах, иначе это поколение хорватских футболистов не смогло бы добиться успеха на чемпионате мира. Я пишу это из-за сложной ситуации в Хорватии. Это самая бедная страна в Евросоюзе, которой управляют плохие люди, члены преступных организаций. Пенсий не хватает даже на элементарные потребности пожилых людей, молодёжь не может позволить себе получить хорошее образование, здравоохранение в плачевном состоянии, суды защищают большой капитал", – рассказал Златко Далич.
Тренер Хорватии попросил политиков, которые довели страну до такого состояния, держаться подальше от футбольной команды.
"Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим фотографироваться с вами, не хотим жать вам руки, – заявил тренер. – Это вы сделали нас самыми бедными людьми в Европе. Это вы создаёте условия для себя, делая жизнь в Хорватии невозможной. У нас есть дети, которые никогда не видели моря, хотя в Хорватии более тысячи миль береговой линии. Есть дети, которые голодают в постели, потому что безработные родители не имеют ничего, чтобы дать им поесть".
Далич подчеркнул, что таких непорядочных людей в Хорватии немного, но верхушке власти нет места рядом с командой.
"Мы просим вас уважать наше решение, не носить форму футбольной команды и не использовать наши успехи для своего продвижения. Используя наши достижения, вы подрываете ценность нашей работы. А ваши результаты видны каждый день, когда народ Хорватии ищет хлеб в мусорных баках. Мы, спортсмены, не хотим, чтобы люди связывали нас с вами", – обозначил свою позицию главный тренер сборной.
Он сообщил, что весь заработок сборной от чемпионата мира переведут в детский фонд Хорватии, чтобы мальчики и девочки, которые никогда не видели моря, провели хотя бы неделю на побережье.
"Хорватские футболисты сделают всё, что в их силах, чтобы помочь людям, облегчить им жизнь. Да здравствует Хорватия!" – завершает Златко Далич своё обращение.
Хорватская сборная на ЧМ-2018 сенсационно дошла до финала, при том что национальная футбольная федерация погрязла в скандалах и вражде между клубами.
Златко Далич ранее уже заявлял, что в стране нет приличных стадионов. У хорватов нет всего того, что есть у других команд в плане инфраструктуры.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович присутствовала на финальном матче в футболке сборной и утопила в слезах радости капитана команды Луку Модрича, вручая ему "Золотой мяч".
https://www.facebook.com/Hrvatskareprezentacijaofficial/posts/1764280273637035
Обращение Далича к хорватским политикам – фэйк. Его написал журналист
Открытое письмо, якобы написанное главным тренер сборной Хорватии Златко Даличем, оказалось фэйком.
Ранее на неофициальной странице сборной Хорватии в фейсбук появилось обращение главного тренера хорватской сборной Златко Далича к фанатам, в котором он критикует политиков и говорит, что все призовые от ЧМ-2018 команда отдаст в благотворительный фонд.
На самом деле автором письма является журналист Игор Премужич.
«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту.
Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Златко Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст», – сказал Премужич.
Вот содержание письма Премужича, которое он написал от имени Златко Далича:
«Я пишу это из-за сложной ситуации в Хорватии. Сегодня Хорватия является самой бедной страной в Европейском союзе. Страной управляют люди, имеющие отношение к организованной преступности.
Миллионы людей уехали из Хорватии за последние 20 лет. Сегодня наши пенсионеры не могут удовлетворить базовые потребности, молодежь не может позволить себе обучение, система здравоохранения рушится, а коррумпированная судебная система защищает большие капиталы.
Я прошу политиков и представителей властей, которые довели людей до отчаяния, безнадеги и нищеты, держаться подальше от сборной Хорватии. Вас не рады в нашей раздевалке, мы не хотим фотографироваться и вести дела с вами.
В стране есть дети, которые никогда не видели моря, хотя Хорватия имеет более тысячи километров береговой линии. У нас есть дети, которым нечего есть, потому что их безработным родителям нечего приготовить на обед.
Вся команда пожертвует призовые от ЧМ-2018 в специальный фонд хорватским детям. Этот фонд профинансирует летние каникулы детей, которые никогда не видели Адриатического моря.
Хорватские дети получат возможность провести по крайней мере семь дней на хорватском побережье. Это меньшее, что мы можем сделать», – говорится в письме.
https://m.sports.ru/football/1065347015.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 19.07.2018 в 11:46:14 # 686086
https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6853422.shtml
Цитата: Ronin от 19.07.2018 12:05:01
Тренер Хорватии ничего такого не говорил, это журналист один придумал.
https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6853422.shtml
Тренер Хорватии ничего такого не говорил, это журналист один придумал.
https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6853422.shtml
Ну даже здесь дым не без огня
едридмадрид 19.07.2018 в 12:24:11 # 686107
Цитата: Zoggyla от 19.07.2018 11:13:39
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
Цитата: Zoggyla от 19.07.2018 11:13:39
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
но ты платный ватан - понял в какое фэйковое говно вляпался
давай продолжай в том же духе тут ( на сайте-помоке-по ПОРТФИЛУ) этот фэйк разносить
"Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим фотографироваться с вами, не хотим жать вам руки,А как же "обнимашки" с президентом после матча?
едридмадрид 19.07.2018 в 12:28:17 # 686111
Цитата: СССР от 19.07.2018 11:14:53
дааа, не стыковочка получается у едрида
дааа, не стыковочка получается у едрида
тебя король -копипостов тоже касается ,
такой же фэйковый разносец говнеца ( как и многие местные -в основном залетные(российские) ватаны-тупицы)
эх админ Данилов -кому же ты свою игрушку слил, если за новости даже не смотрят,всё лижбы в Империю Зла попасть
P.s. не удивительно , что с таким подходом админ вернее окружающая его шобла -просрали тут на сайте ,ДВА объявления про продажу в московской области наркоты
едридмадрид 19.07.2018 в 12:31:54 # 686114
Цитата: старик от 19.07.2018 12:24:58
Quote:
Quote:
"Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим фотографироваться с вами, не хотим жать вам руки,А как же "обнимашки" с президентом после матча?
старик не парься, всё выяснилось- это фэйк ,
да и тренера хорватов сама федерация вытащила из небытья( он -тренер по молодежки знал многих из этого состава супер-звезд хорватов)
ну а потом в Европе - как тренер серьезно не работал , а уехал вроде в Эмираты , короче в ту степь ,
ну а после того как хорваты с ПРОБЛЕМОЙ прошли на ЧМ 2018 ( играли в стыках)
старого тренера заменили , а вот НОВЫЙ благодаря федерации футбола Хорватии , стал у руля - этой великолепной сборной
Цитата: едридмадрид от 19.07.2018 12:24:11А разве нельзя на основании прочитанного сопоставлять? Твои влажные фантазии сделают из тебя импотента, мандалай.
но ты платный ватан - понял в какое фэйковое говно вляпался
давай продолжай в том же духе тут ( на сайте-помоке-по ПОРТФИЛУ) этот фэйк разносить
Цитата: Zoggyla от 19.07.2018 11:13:39
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
Цитата: Zoggyla от 19.07.2018 11:13:39
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
По Даличу в Хорватии беспредел, по Едриду - главное чтобы президент был харизматичный.
но ты платный ватан - понял в какое фэйковое говно вляпался
давай продолжай в том же духе тут ( на сайте-помоке-по ПОРТФИЛУ) этот фэйк разносить