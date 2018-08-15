Казахстан натурализовал дзюдоистку и борчиху из России

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едридмадрид 15 Августа 2018 в 14:58:47
Дзюдоистка Екатерина Токарева и борчиха Валентина Исламова отказались от российского гражданства и отныне будут представлять Казахстан на международной арене.
Достижения 21-летней Токаревой в весовой категории до 70 кг: двукратная серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы среди кадетов, трёхкратная победительница, двукратная серебряная и двукратная бронзовая призёрка Кубка Европы среди кадетов, бронзовая призёрка командного чемпионата мира среди юниоров, двукратная бронзовая призёрка Кубка Европы среди юниоров, серебряная призёрка клубного чемпионата Европы, двукратная победительница, серебряная и дважды бронзовая призёрка Кубка Европы. Мастер спорта России.
Уроженка города Энгельс, воспитанница школы дзюдо Саратовской области. Личный тренер – отец Николай Токарев, родился в Караганде.
В 2017 году РУСАДА дисквалифицировала Екатерину на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил: наказание для Токаревой началось с 23 июня и завершилось 23 декабря.
Тренерский штаб женской сборной Казахстана уже заявил 21-летнюю дзюдоистку на открытый Кубок Европы (18-19 августа, Минск) и чемпионат мира (20-27 сентября, Баку).
Что касается 26-летней Валентины Исламовой, то из её самых значимых успехов можно выделить третье место на Европейских играх и победу на "Голден Гран-при" в 2015 году. Мастер спорта России.
За Казахстан уроженка Новосибирской области дебютирует на XVIII Азиатских играх, которые с 10 августа по 2 сентября пройдут в Джакарте и Палембанге. Там она выступит в весовой категории до 50 кг.
https://informburo.kz/novosti/kazahstan-naturalizoval-dzyudoistku-i-borchihu-iz-rossii.html
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