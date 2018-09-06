Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России

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едридмадрид 06 Сентября 2018 в 09:53:57
Виктор Ан принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, его слова приводит «Р-Спорт».
«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — заявил Кравцов
«К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам — хотят, чтобы ребенок учился в Корее», – заявил Кравцов, добавив, что, возможно, в будущем с Аном будет продолжено сотрудничество.
Напомним, уроженец Южной Кореи Виктор Ан до декабря 2011 года официально представлял свою родную страну. В этом качестве он выиграл три золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Турине-2006. В 2008-м спортсмен повредил колено и после длительного восстановления не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2010. С июня 2011 года приступил к тренировкам со сборной России. В декабре 2011-го получил гражданство и право выступать за Россию. Под российским флагом на Олимпиаде в Сочи также выиграл три золотые и одну бронзовую медали.
Из-за допингового скандала не был допущен до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане вместе с десятками других российских спортсменов.
https://lenta.ru/news/2018/09/05/victor_an/
https://www.interfax.ru/sport/627991
https://www.fontanka.ru/2018/09/05/059/
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