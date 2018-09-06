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Спорт
Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России
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едридмадрид 06 Сентября 2018 в 09:53:57
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру и вернулся в Корею. Как сообщает в среду, 5 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, спортсмен покинул Россию «по семейным обстоятельствам».

Виктор Ан принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, его слова приводит «Р-Спорт».

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — заявил Кравцов

«К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам — хотят, чтобы ребенок учился в Корее», – заявил Кравцов, добавив, что, возможно, в будущем с Аном будет продолжено сотрудничество.

Напомним, уроженец Южной Кореи Виктор Ан до декабря 2011 года официально представлял свою родную страну. В этом качестве он выиграл три золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Турине-2006. В 2008-м спортсмен повредил колено и после длительного восстановления не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2010. С июня 2011 года приступил к тренировкам со сборной России. В декабре 2011-го получил гражданство и право выступать за Россию. Под российским флагом на Олимпиаде в Сочи также выиграл три золотые и одну бронзовую медали.

Из-за допингового скандала не был допущен до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане вместе с десятками других российских спортсменов.

https://lenta.ru/news/2018/09/05/victor_an/
https://www.interfax.ru/sport/627991
https://www.fontanka.ru/2018/09/05/059/
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