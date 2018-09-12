14-летняя россиянка одним прыжком вошла в историю фигурного катания

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danilov 12 Сентября 2018 в 15:11:18
Несмотря на то что судьи разошлись в оценке исполнения Трусовой технического элемента, россиянка получила 146,7 балла за произвольную программу. Результат позволил 14-летней Трусовой победить в соревнованиях в Каунасе.
6 сентября россиянка получила 74,74 балла за короткую программу. Это стало мировым рекордом.
Трусова — ученица Этери Тутберидзе. Ей также принадлежат и другие исторические достижения. Она первой исполнила такие четверные прыжки в женском катании, как сальхов и тулуп.
Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/07/trusova/