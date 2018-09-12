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Спорт
14-летняя россиянка одним прыжком вошла в историю фигурного катания
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danilov 12 Сентября 2018 в 15:11:18
Российская фигуристка Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Видео выступления россиянки опубликовано на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.



Несмотря на то что судьи разошлись в оценке исполнения Трусовой технического элемента, россиянка получила 146,7 балла за произвольную программу. Результат позволил 14-летней Трусовой победить в соревнованиях в Каунасе.

6 сентября россиянка получила 74,74 балла за короткую программу. Это стало мировым рекордом.

Трусова — ученица Этери Тутберидзе. Ей также принадлежат и другие исторические достижения. Она первой исполнила такие четверные прыжки в женском катании, как сальхов и тулуп.

Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/07/trusova/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 12.09.2018 в 15:26:01   # 693283
Э. Тутберидзе
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