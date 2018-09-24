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Спорт
Нокаут года: Джошуа VS Поветкин
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едридмадрид 24 Сентября 2018 в 14:51:09
В Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" прошел бой боксеров-профи между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным. Встреча продолжалась семь раундов и действующий обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе, британец Джошуа, добился победы.



Энтони Джошуа нокаутировал нашего Александра Поветкина в седьмом раунде. Сначала Поветкин пропустил пару ударов, но смог встать на ноги. Однако затем еще два удара отправили Поветкина "на канаты".

Энтони Джошуа выиграл свой 22-й бой в карьере, 21 - нокаутом. У него пока ни одного поражения. У Поветкина - 35 побед, 24 - нокаутом и теперь 2 поражения на профессиональном ринге.

https://www.kp.ru/online/news/3243923/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 24.09.2018 в 15:58:57   # 695057
Возраст что тут сказать 28 лет против 39 летнего поветкина
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  Рамзес 24.09.2018 в 19:38:45   # 695085
Как мне тренер говорил - умей признать поражение,но стремись к мастерству.А мастерство надо передавать...
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