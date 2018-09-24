Нокаут года: Джошуа VS Поветкин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 24 Сентября 2018 в 14:51:09
Энтони Джошуа нокаутировал нашего Александра Поветкина в седьмом раунде. Сначала Поветкин пропустил пару ударов, но смог встать на ноги. Однако затем еще два удара отправили Поветкина "на канаты".
Энтони Джошуа выиграл свой 22-й бой в карьере, 21 - нокаутом. У него пока ни одного поражения. У Поветкина - 35 побед, 24 - нокаутом и теперь 2 поражения на профессиональном ринге.
https://www.kp.ru/online/news/3243923/
Комментарии, по рейтингу, по дате