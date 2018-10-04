Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 04 Октября 2018 в 14:22:04
Комик Семен Слепаков выпустил юмористический клип про Руслана Боширова и Александра Петрова, в котором подшутил над сексуальной ориентацией россиян, подозреваемых британцами в отравлении Скрипалей.



Слепаков спел от лица Боширова и Петрова. Лирические герои трека неоднократно признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и любви друг к другу, и даже несколько раз занялись сексом в припевах.

«Хватит дурачить народные массы. Мы не преступники, мы пидорасы. Мы "Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только о шпиле», — говорится в одном из куплетов.

По данным TJ, ролик был опубликован вечером 3 октября на страницах Слепакова на YouTube, RuTube и Facebook, однако позднее запись удалили. В настоящее время можно найти только копии оригинального клипа.

Шутки Слепакова связаны с интервью Боширова и Петрова, которое они дали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В ходе разговора мужчины, которые подозреваются британцами в отравлении Скрипалей, отказались отвечать на личные вопросы, поэтому многие зрители предположили, что Боширов и Петров могут быть геями.

https://lenta.ru/news/2018/10/04/slepakov/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 04.10.2018 в 15:06:14   # 696582
поощрить (1) | покарать
  Максим112233 04.10.2018 в 15:40:08   # 696589
поощрить | покарать
  Wolfkz 04.10.2018 в 16:20:43   # 696592
Шпили вили
поощрить | покарать
  Aлекс 04.10.2018 в 16:22:10   # 696593
в ютубе быстро банят копии видео)))
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь