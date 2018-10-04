Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили

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GoodZone 04 Октября 2018 в 14:22:04
Слепаков спел от лица Боширова и Петрова. Лирические герои трека неоднократно признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и любви друг к другу, и даже несколько раз занялись сексом в припевах.
«Хватит дурачить народные массы. Мы не преступники, мы пидорасы. Мы "Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только о шпиле», — говорится в одном из куплетов.
По данным TJ, ролик был опубликован вечером 3 октября на страницах Слепакова на YouTube, RuTube и Facebook, однако позднее запись удалили. В настоящее время можно найти только копии оригинального клипа.
Шутки Слепакова связаны с интервью Боширова и Петрова, которое они дали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В ходе разговора мужчины, которые подозреваются британцами в отравлении Скрипалей, отказались отвечать на личные вопросы, поэтому многие зрители предположили, что Боширов и Петров могут быть геями.
https://lenta.ru/news/2018/10/04/slepakov/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Максим112233 04.10.2018 в 15:40:08 # 696589