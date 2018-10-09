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А у нас в машине газ...
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danilov 09 Октября 2018 в 12:18:56
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Стрельцов
09.10.2018 в 12:31:14
# 697093
я думал газ взорвется...а тут вон че
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Кирсан
09.10.2018 в 12:41:20
# 697096
Да, я тоже долго ждал взрыва баллона. А тут тоже взрыв, но мини, баллончиком)))
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Маке0912
09.10.2018 в 12:51:57
# 697097
Конечно же водила на ладе, хамьё конченое.
А сам что лучше ?
Сперва что сучилось Брат !!! Как трус последний.
В глаза балончиком и уехал.
Герой конченый !
Отправь видео в ГАИ. Пусть штрафуют и прав лишают.
Учитель бля нашёлся из себя Судью возомнил.
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