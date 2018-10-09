Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
А у нас в машине газ...
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Октября 2018 в 12:18:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Стрельцов 09.10.2018 в 12:31:14   # 697093
я думал газ взорвется...а тут вон че
поощрить | покарать
  Кирсан 09.10.2018 в 12:41:20   # 697096
Да, я тоже долго ждал взрыва баллона. А тут тоже взрыв, но мини, баллончиком)))
поощрить | покарать
  Маке0912 09.10.2018 в 12:51:57   # 697097
Конечно же водила на ладе, хамьё конченое.
А сам что лучше ?
Сперва что сучилось Брат !!! Как трус последний.
В глаза балончиком и уехал.
Герой конченый !
Отправь видео в ГАИ. Пусть штрафуют и прав лишают.
Учитель бля нашёлся из себя Судью возомнил.
поощрить | покарать (1)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь