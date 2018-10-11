Дрон грабитель

Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 11.10.2018 в 14:25:25 # 697374
Цитата: spy от 11.10.2018 14:08:30
дни грядущего будущего )))
дни грядущего будущего )))
В натуре!)))
Ну пиздец. Теперь и «Союзы» посыпались
alpha_portal 11.10.2018 в 15:12:34 # 697385
Цитата: строитель от 11.10.2018 15:06:41
Ну пиздец. Теперь и «Союзы» посыпались
Ну пиздец. Теперь и «Союзы» посыпались
Что это? Авось кончилось? Или диверсия?
С другой стороны - ничто не совершенно и когда-то это должно случиться. Другой вопрос: почему не развиваются? Или развиваются но очень медленно.
Ну, да ладно. Главное, что вроде экипаж жив.
Quote:
Авария "Союза": в небе над Казахстаном раскрылся парашют со спускаемым аппаратом
Все. Приземлились. Все нормально.
Капец теперь акции роскосмоса упадут. Такое ощущение, что реально диверсия. Все делают для того, чтобы было больше предлогов отказаться от Союзов.
Цитата: spy от 11.10.2018 14:08:30
дни грядущего будущего )))
дни грядущего будущего )))
Мдааа, а ничего что реакция человека быстрее пинга того кто за пультом, потом угол обзора видеокамеры ограничен.
Для меня такой "грабёж" как подарок огнестрела на блюдечке с голубой каёмочкой.
Посмотрите фильм "Геймер" там хорошо раскрыта тема минусов удалённого управления.