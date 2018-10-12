Кадыров устроил на работу молодого человека, бросившего банку в пассажира метро

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danilov 12 Октября 2018 в 16:35:11
В ночь на 11 октября Кадыров написал в Telegram-канале, что хоть его и «трудно разозлить», но после увиденного ролика «его возмущению нет предела». Он принёс извинения юношам за «задетую честь», а также попросил читателей передать ему координаты автора видео. Кроме того, глава Чечни предложил парню приехать в Грозный.
Quote:
Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ. Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне. Иначе тебя за считанные часы найдут. [...]
Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат-Сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале.
Рамзан Кадыров
Глава Чечни
Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат-Сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале.
Рамзан Кадыров
Глава Чечни
11 октября, через несколько часов после призыва Кадырова, в инстаграме «Всемирного Клуба Кавказа» появилось видео с извинениями от молодого человека. Авторы аккаунта утверждают, что это именно тот, кто бросил банкой в пассажира автобуса: «Нашли подонка за короткое время».
По словам главы Чечни, Хасиев прибыл из Москвы в Грозный и поучаствовал в передаче ЧГТРК «Грозный». В эфире он рассказал, что выехал в столицу 7 октября для устройства на работу. Однако Кадыров заявил, что Хасиев останется в Грозном и будет убирать улицы.
Quote:
Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД (управления по ремонту и строительству дорог) города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их.
Турпал заявил, что горько сожалеет о своём недостойном поведении в Москве. Он слёзно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос.
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Турпал заявил, что горько сожалеет о своём недостойном поведении в Москве. Он слёзно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос.
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну хоть у предводителя обезьян хватило ума ее опять на дерево загнать.
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 17:09:28убирать улицы это пиздец для него наказание
1) если бы он не произнес "Ахмад-сила" то ничего и не было бы?
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
1) если бы он не произнес "Ахмад-сила" то ничего и не было бы?
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
Пацан ещё . Рисанутся захотел.
Теперь прославился. Теперь каждый его дразнить будет на улице.
KapitanNemo 12.10.2018 в 20:51:54 # 697585
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 17:09:28
1) если бы он не произнес "Ахмад-сила" то ничего и не было бы?
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
1) если бы он не произнес "Ахмад-сила" то ничего и не было бы?
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
1. Не знаю, чтобы произошло.
2. Рамзан сказал, что перевоспитает. Работа один из методов перевоспитывания.
В инете ходит другая инфа. На Урале произошла стычка чеченцев с местными. Но там местные вроде быстро на место приехавших поставили.
Цитата: KapitanNemo от 12.10.2018 20:51:54
1. Не знаю, чтобы произошло.
2. Рамзан сказал, что перевоспитает. Работа один из методов перевоспитывания.
В инете ходит другая инфа. На Урале произошла стычка чеченцев с местными. Но там местные вроде быстро на место приехавших поставили.
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 17:09:28
1) если бы он не произнес "Ахмад-сила" то ничего и не было бы?
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
1) если бы он не произнес "Ахмад-сила" то ничего и не было бы?
2) устроили на работу - это наказание для молодого чеха?
Не понимаю честно.
1. Не знаю, чтобы произошло.
2. Рамзан сказал, что перевоспитает. Работа один из методов перевоспитывания.
В инете ходит другая инфа. На Урале произошла стычка чеченцев с местными. Но там местные вроде быстро на место приехавших поставили.
А что за стычка и где именно на урале?
KapitanNemo 12.10.2018 в 21:01:53 # 697589