Кадыров устроил на работу молодого человека, бросившего банку в пассажира метро

Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ. Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне. Иначе тебя за считанные часы найдут. [...]

Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат-Сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале.



Рамзан Кадыров

Глава Чечни

Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД (управления по ремонту и строительству дорог) города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их.

Турпал заявил, что горько сожалеет о своём недостойном поведении в Москве. Он слёзно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос.



Рамзан Кадыров

глава Чечни