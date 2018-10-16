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Алматинская трасса, снегопад
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danilov 16 Октября 2018 в 10:40:39






Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 16.10.2018 в 12:09:35   # 697903

Ну так Покров все таки.
А здесь Погода раскошнейшая
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  Fotinij 16.10.2018 в 12:45:02   # 697916
Ну так и в наших горах снег выпал. Копец, октябрь называется.
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  Pole13 16.10.2018 в 12:47:22   # 697917
Кстати титусяне, прошлогодние проблемы с соляркой продолжается и в этом году. В -3 наша солярка запарафинилась. Так что лейте антигель пока еще тепло.
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