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Алматинская трасса, снегопад
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danilov 16 Октября 2018 в 10:40:39
Комментарии,
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строитель
16.10.2018 в 12:09:35
# 697903
Ну так Покров все таки.
А здесь Погода раскошнейшая
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Fotinij
16.10.2018 в 12:45:02
# 697916
Ну так и в наших горах снег выпал. Копец, октябрь называется.
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Pole13
16.10.2018 в 12:47:22
# 697917
Кстати титусяне, прошлогодние проблемы с соляркой продолжается и в этом году. В -3 наша солярка запарафинилась. Так что лейте антигель пока еще тепло.
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