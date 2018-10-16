Целый Майор против Активиста

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danilov 16 Октября 2018 в 12:01:31
По всем нарушениями были отправлены обращения в ДВД г. Астаны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ. А на заднем плане С-700?
Цитата: КЕДЫ от 16.10.2018 12:26:09астанинцы отзовитесь! Вопрос серьезный.
Это точно остановка?
Это точно остановка?
Цитата: КЕДЫ от 16.10.2018 12:29:18он наверное по связям с общественностью.
Мент ментов вызывает
Мент ментов вызывает
Цитата: КЕДЫ от 16.10.2018 12:26:09
Это точно остановка?
Это точно остановка?
Там указатель автобусной остановки красуется, а по правилам не только стоять, но и останавливаться запрещено. Особо одаренным надо на площадке разметки в виде буквы А сделать, может тогда поймут!? Тут хамство ни причем, банальное не знание ПДД, а чувак с камерой ютуба насмотрелся!
Любитель ММА 16.10.2018 в 14:22:08 # 697961
https://www.zakon.kz/4941448-politseyskogo-kotoryy-napal-na-zhitelya.html