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Целый Майор против Активиста
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danilov 16 Октября 2018 в 12:01:31
Активист Гражданского Патруля был возмущен тем, что люди припарковали свои машины, в систематическом порядке, на автобусной остановке, решил зафиксировать это на видео, вызвать полицию, сообщить о нарушениях, и чтобы все получили штраф, по возможности предупреждал о нарушении нерадивых водителей, которые только о себе и думают и тут появился полицейский-нарушитель, который вел себя также. Активист сделал ему замечания, фотографировал его машину и его самого, но когда полицейский вернулся, он начал пытаться забрать у активиста телефон, и мимо проходящий прохожий даже вмешался, чтобы его вразумить.
По всем нарушениями были отправлены обращения в ДВД г. Астаны.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.10.2018 в 12:05:39   # 697901
Прогореть по мелочи.Хотя,все с мелочей и начинается.
ЗЫ. А на заднем плане С-700?
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  КЕДЫ 16.10.2018 в 12:26:09   # 697907
Это точно остановка?
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  Zoggyla 16.10.2018 в 12:28:00   # 697908
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  КЕДЫ 16.10.2018 в 12:29:18   # 697909
Мент ментов вызывает
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  Zoggyla 16.10.2018 в 12:31:15   # 697911
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  jumanjiqz 16.10.2018 в 13:01:51   # 697921
Цитата: КЕДЫ от 16.10.2018 12:26:09
Это точно остановка?

Там указатель автобусной остановки красуется, а по правилам не только стоять, но и останавливаться запрещено. Особо одаренным надо на площадке разметки в виде буквы А сделать, может тогда поймут!? Тут хамство ни причем, банальное не знание ПДД, а чувак с камерой ютуба насмотрелся!
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  stasik02 16.10.2018 в 13:29:05   # 697926
Красавчик мужик!!! Уважение и респект!!!
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  Любитель ММА 16.10.2018 в 14:22:08   # 697961
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