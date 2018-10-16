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Караганда - город с тяжелым прошлым и открытыми людьми
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danilov 16 Октября 2018 в 17:07:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zhycie est 16.10.2018 в 22:22:59   # 698006
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.
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  Hairless 16.10.2018 в 23:23:27   # 698008
Посмотрел ролик - думал, шевельнется что-нибудь в душе, все же 9 лет прожил в Караганде, школу там закончил... Нет, ничего не шевельнулось.Никогда лежала душа к Караганде, сам не знаю почему.
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  КЕДЫ 17.10.2018 в 00:43:02   # 698012
Цитата: Zhycie est от 16.10.2018 22:22:59
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.


Влияние соседа увы. С этим не поспоришь. хоть закарайте меня. Занюханный Целиноград то же самое был пока столицу не перенесли.
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  Dior 17.10.2018 в 01:22:34   # 698015
Цитата: Zhycie est от 16.10.2018 22:22:59
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.

Как с языка снял. Встречал Карагндинцев не только там, но и приезжих в Шым. Создалось впечатление, что я ничего не знаю и вообще какой-то отсталый. Так себя Карагандинцы позиционировали. Они то и дело пытались принизить Южан.
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