Караганда - город с тяжелым прошлым и открытыми людьми

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danilov 16 Октября 2018 в 17:07:06
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Zhycie est 16.10.2018 в 22:22:59 # 698006
Цитата: Zhycie est от 16.10.2018 22:22:59
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.
Влияние соседа увы. С этим не поспоришь. хоть закарайте меня. Занюханный Целиноград то же самое был пока столицу не перенесли.
Цитата: Zhycie est от 16.10.2018 22:22:59
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.
Люблю Караганду! Но люди, все же, не такие как у нас на юге. Там не привыкли к элементарной вежливости, помощи, а продавцы из совкового прошлого, мнят себя царями, как и везде на севере, впрочем.
Как с языка снял. Встречал Карагндинцев не только там, но и приезжих в Шым. Создалось впечатление, что я ничего не знаю и вообще какой-то отсталый. Так себя Карагандинцы позиционировали. Они то и дело пытались принизить Южан.