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Брэдли Купер и детские песни
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danilov 17 Октября 2018 в 14:18:39
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Zoggyla
17.10.2018 в 16:03:54
# 698160
Француз упарывается от русских песенок.
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332-712
17.10.2018 в 21:54:38
# 698197
не знал, что Бредли Купер парле франсе. маладес.
видимо, на песенки его подсадила Ирина Шейк. еще бы перевод был...
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