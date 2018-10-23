Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Вот почему я НЕ ставлю ГАЗ!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Temka 23 Октября 2018 в 14:01:15


Сугубо выскажу своё собственное мнение! Т.К. газ на авто у нас ставятся кустарным способом...т.е. "специалист" вживляет оборудование на машину которая по своим характеристикам предназначена только под бензин...любую оплошность этот "специалист" гарантировать не может (ведь все мы люди и можем ошибаться) дык вот такая утечка к чему приводит...сколько знакомых ездиет на газу у всех вонь газа стоит в салоне, балон то ставится в салоне, это магистраль уже под двигателем проходит. Как по мне дык я заправляться бензой буду, хоть и дороже для меня же и моей семьи безопаснее....
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 23.10.2018 в 14:04:44   # 698868
насчёт безопасности судить не буду. Насчёт запаха газа это Вы зря. Ни разу ни у кого не унюхал, у кого газ
поощрить (1) | покарать (1)
  Nafis 23.10.2018 в 14:11:45   # 698869
Не ставьте... нам больше достанется.
поощрить (4) | покарать
  mitrich78 23.10.2018 в 14:12:06   # 698871
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.
поощрить (8) | покарать
  Nafis 23.10.2018 в 14:19:15   # 698873
Цитата: mitrich78 от 23.10.2018 14:12:06
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.

В старых опелях и бензином воняет.... и маслом. Может тогда их и бензином не заправлять и масло не доливать?
поощрить (3) | покарать (1)
  Лысый 23.10.2018 в 14:23:28   # 698874
Хундайки из Кореи оборудованные под газ, самый нормальный вариант. Остальное, бомба замедленного действия. Особенно вырубают Лехусы и Крузера с баллоном вместо запаски. Машину крутую купил, а на бензин для нее денег не хватает.
поощрить (11) | покарать
  mitrich78 23.10.2018 в 14:24:20   # 698875
конечно, ну а вообще это ведь от рук хозяина зависит, просто желательно чтобы такие машины тех.осмотр не проходили я вот о чем...
Safety First как говорится.
поощрить | покарать
  Практичный 23.10.2018 в 14:32:36   # 698876
Цитата: Nafis от 23.10.2018 14:19:15
Цитата: mitrich78 от 23.10.2018 14:12:06
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.

В старых опелях и бензином воняет.... и маслом. Может тогда их и бензином не заправлять и масло не доливать?
Бензин и масло не так опастно как газ. А вообще на глазах взрывались машины на газу. Шансы выжить снижаются в десятки раз. Да и кроить на своей безопасности ...Бенза только бенза. Если газ то только установленный с завода с ревизией и заменой резинок раз в год.
поощрить (5) | покарать
  gliser 23.10.2018 в 14:33:37   # 698877
Была у меня приора как-то я загорелся поставить газ. Но стоял на перекрёстке Абая-Тверская, что на роще, через одну машину от меня стояла ауди 100 С4, таксисты на таких в Сарыагаш мотаются. Загорелся зелёный, послышался БАБАХ , у этой ауди распахнулся капот все тряпки, пластмаски из под капота разлетелись, на машину, что стояла сзади. Я тогда объехал и решил, что самопальное переоборудование на газ не нужно. Семья дороже. А, что до той ауди, она не загорелась просто хлопнуло, водитель испугался и, наверное, оглох.
поощрить (3) | покарать
  Даун 23.10.2018 в 14:55:18   # 698881
Автор неадерталец индеец
поощрить | покарать
  lado 23.10.2018 в 14:59:32   # 698883
Если у тебя, нищеброда, нет денег на нормальное топливо - ходи пешком. А смысла в малолитражки газ пихать нет.
Я, когда пьяный домой возвращаюсь, ловлю такси, спрашиваю про топливо, если газ то не еду. А то видел кучу видео с газом. Ну его нах.
А кто будет бухтеть про цену на газ - тот нищеброд. Моя жрет 14 литров и ничего страшного - налил бензин и поехал.
поощрить (4) | покарать
  Pole13 23.10.2018 в 15:02:33   # 698885
Ключевое слово Quote:
газ на авто у нас ставятся кустарным способом
.
Поверьте мне, практически всё установленное в автомобиле кустарным способом может привести к проблемам, даже криво установленная магнитола.
Газовый баллон изначально гораздо крепче бензобака, топливопроводы также крепче(сейчас применяется специальный пластик), главное не экономить на оборудовании и специалисте.
Лично мое мнение, подкрепленное опытом, если наезжаете в год меньше 25000 км, гбо вам не нужен, если расход у вас меньше 12 литров, гбо не нужен.
Ну а если работаете на своем авто, гбо очень здорово экономит. В данный момент в сфере грузоперевозок до 3 тонн всех на лопатки ложит Газель с ГБО, груз который я не возьму, потому что не выгодно, газелисты берут и остаются с хорошей выгодой, к тому же все в курсе про проблемы с нашей соляркой, из за чего в прошлом году было также упущенно много заказов в северные регионы.
99% газелей в Шымкенте на газу и что то я не заметил массовых взрывов и пожаров.

поощрить (4) | покарать
  Практичный 23.10.2018 в 15:24:37   # 698887
Да грузы возят пусть хоть на дерьме( хотя суки газовые воняют до рыгочки). Но газ в семейном авто считаю не адекватной мерой экономии.
поощрить (3) | покарать
  Даун 23.10.2018 в 15:26:08   # 698888
У меня в месяц на газ уходит примерно 65-75 тысяч тенге, а на бензин бы уходила 140 штук, а вообще начинайте ухаживать за своей машиной с установка Гбо
поощрить (1) | покарать
  Даун 23.10.2018 в 15:32:46   # 698891
Единственная проблема ГБО что двигатели сушит, поэтому утром я 2 литра воды на двигатель выливаю
поощрить (2) | покарать
  Практичный 23.10.2018 в 15:34:37   # 698892
Цитата: Даун от 23.10.2018 15:32:46
Единственная проблема ГБО что двигатели сушит, поэтому утром я 2 литра воды на двигатель выливаю
Неумно,вода быстро испаряется,крем для рук возьми намажь,увлажняет хорошо
поощрить (4) | покарать (1)
  X-Daemon 23.10.2018 в 15:39:33   # 698893
Волков бояться в лес не ходить

Сам не сторонник ГБО так, как считаю, что экономия сомнительная. Ну а на счет безопасности не сказал бы что все так плохо (просто нормальный уход нужен впрочем как и за всем оборудованием)!

Кто нибудь дайте статистику, сколько машин взорвалось из миллиона установленных например.
Вот тогда и можно судить опасно это или нет.

А так тоже можно сказать про самолеты: -не садитесь они могут упасть и разбиться, в интернете ролик видел.
поощрить (3) | покарать
  Практичный 23.10.2018 в 15:47:07   # 698894
Цитата: X-Daemon от 23.10.2018 15:39:33
Волков бояться в лес не ходить

Сам не сторонник ГБО так, как считаю, что экономия сомнительная. Ну а на счет безопасности не сказал бы что все так плохо (просто нормальный уход нужен впрочем как и за всем оборудованием)!

Кто нибудь дайте статистику, сколько машин взорвалось из миллиона установленных например.
Вот тогда и можно судить опасно это или нет.

А так тоже можно сказать про самолеты: -не садитесь они могут упасть и разбиться, в интернете ролик видел.
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.
поощрить (1) | покарать
  Pole13 23.10.2018 в 16:01:23   # 698897
Цитата: Практичный от 23.10.2018 15:24:37
Да грузы возят пусть хоть на дерьме( хотя суки газовые воняют до рыгочки). Но газ в семейном авто считаю не адекватной мерой экономии.

Итак на дерьме ездим, а как еще нашу солярку назвать, дерьмо редкостное.
А вот РОССИЙСКАЯ солярка просто чудо, чистая, с хорошим цетаном, летняя не замерзает даже в -15. И самое интересное, как ПУТИН к власти пришел, так все наладилось!
поощрить | покарать
  Hairless 23.10.2018 в 16:11:28   # 698900
Quote:
И самое интересное, как ПУТИН к власти пришел, так все наладилось!

Да Вы, уважаемый, просто ватник какой-то!
По теме: если провести подобный эксперимент с утечкой бензина и поджиганием бака, я думаю, рванет не хуже. Следить нужно за оборудованием, проводить опрессовку баллона как положено по срокам - и все будет нормально. Сам езжу на газе уже лет 15, если не больше, и ничего, не взорвался.
поощрить | покарать (1)
  Практичный 23.10.2018 в 16:11:53   # 698901
Такое же дерьмо как у нас.
поощрить | покарать
  X-Daemon 23.10.2018 в 16:20:08   # 698903
Цитата: Практичный от 23.10.2018 15:47:07
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.

Ну а как же тут можно судить без статистики?
Взорвался один из миллиона, и это вы считаете риском?

Quote:
Есть возможность снизить риски-снижаю.

Запланировали дальний путь: на поезде ехать неделю, на самолете несколько часов. Вряд ли вы выберете поезд хотя на нем и меньше риска.
И тут так же: пока нет статистики и не будет большой процент взрывов, нельзя судить только по нескольким случаям.
поощрить (1) | покарать
  Практичный 23.10.2018 в 16:24:33   # 698906
Цитата: X-Daemon от 23.10.2018 16:20:08
Цитата: Практичный от 23.10.2018 15:47:07
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.

Ну а как же тут можно судить без статистики?
Взорвался один из миллиона, и это вы считаете риском?

Quote:
Есть возможность снизить риски-снижаю.

Запланировали дальний путь: на поезде ехать неделю, на самолете несколько часов. Вряд ли вы выберете поезд хотя на нем и меньше риска.
И тут так же: пока нет статистики и не будет большой процент взрывов, нельзя судить только по нескольким случаям.
Вы сколько раз видели спокойно едущий авто ивдруг бабах? Юзаем интернет,сколько бабахов из ничего? Сколько этих бабахов газовые и бенза? Так,примитивная статистика. Пы.сы. За газом если следить то норм все. Но наши таксисты на рыдванах не следят же нефига
поощрить | покарать
  X-Daemon 23.10.2018 в 16:35:30   # 698911
Quote:
Вы сколько раз видели спокойно едущий авто ивдруг бабах?

Ниодной, и друзья, знакомые, родственники никто не видел. Только в инете.

Quote:
Юзаем интернет,сколько бабахов из ничего?
В этом и весь прикол, соберут сборник со всего СНГ в котором 10 пусть будет 20 случаев, а установленных машин с ГБО по СНГ сколько? никто не знает и знать не желают, только эти случаи из инета и знают.

Quote:
Пы.сы. За газом если следить то норм все. Но наши таксисты на рыдванах не следят же нефига

Верно, 9 из 10 случаев думаю виноваты сами владельцы авто, которые понятия не имеют что такое ТО.
поощрить | покарать
  Вагнус 23.10.2018 в 18:02:58   # 698935
Тёмка, ты несешь какую то дичь!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь