Вот почему я НЕ ставлю ГАЗ!

Волков бояться в лес не ходитьСам не сторонник ГБО так, как считаю, что экономия сомнительная. Ну а на счет безопасности не сказал бы что все так плохо (просто нормальный уход нужен впрочем как и за всем оборудованием)!Кто нибудь дайте статистику, сколько машин взорвалось из миллиона установленных например.Вот тогда и можно судить опасно это или нет.А так тоже можно сказать про самолеты: -не садитесь они могут упасть и разбиться, в интернете ролик видел.