Вот почему я НЕ ставлю ГАЗ!

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Temka 23 Октября 2018 в 14:01:15
Сугубо выскажу своё собственное мнение! Т.К. газ на авто у нас ставятся кустарным способом...т.е. "специалист" вживляет оборудование на машину которая по своим характеристикам предназначена только под бензин...любую оплошность этот "специалист" гарантировать не может (ведь все мы люди и можем ошибаться) дык вот такая утечка к чему приводит...сколько знакомых ездиет на газу у всех вонь газа стоит в салоне, балон то ставится в салоне, это магистраль уже под двигателем проходит. Как по мне дык я заправляться бензой буду, хоть и дороже для меня же и моей семьи безопаснее....
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: mitrich78 от 23.10.2018 14:12:06
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.
В старых опелях и бензином воняет.... и маслом. Может тогда их и бензином не заправлять и масло не доливать?
Safety First как говорится.
Практичный 23.10.2018 в 14:32:36 # 698876
Цитата: Nafis от 23.10.2018 14:19:15Бензин и масло не так опастно как газ. А вообще на глазах взрывались машины на газу. Шансы выжить снижаются в десятки раз. Да и кроить на своей безопасности ...Бенза только бенза. Если газ то только установленный с завода с ревизией и заменой резинок раз в год.
В старых опелях и бензином воняет.... и маслом. Может тогда их и бензином не заправлять и масло не доливать?
Цитата: mitrich78 от 23.10.2018 14:12:06
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.
да воняет и еще как воняет особенно в такси типа опеля стареньких.
В старых опелях и бензином воняет.... и маслом. Может тогда их и бензином не заправлять и масло не доливать?
Я, когда пьяный домой возвращаюсь, ловлю такси, спрашиваю про топливо, если газ то не еду. А то видел кучу видео с газом. Ну его нах.
А кто будет бухтеть про цену на газ - тот нищеброд. Моя жрет 14 литров и ничего страшного - налил бензин и поехал.
газ на авто у нас ставятся кустарным способом.
Поверьте мне, практически всё установленное в автомобиле кустарным способом может привести к проблемам, даже криво установленная магнитола.
Газовый баллон изначально гораздо крепче бензобака, топливопроводы также крепче(сейчас применяется специальный пластик), главное не экономить на оборудовании и специалисте.
Лично мое мнение, подкрепленное опытом, если наезжаете в год меньше 25000 км, гбо вам не нужен, если расход у вас меньше 12 литров, гбо не нужен.
Ну а если работаете на своем авто, гбо очень здорово экономит. В данный момент в сфере грузоперевозок до 3 тонн всех на лопатки ложит Газель с ГБО, груз который я не возьму, потому что не выгодно, газелисты берут и остаются с хорошей выгодой, к тому же все в курсе про проблемы с нашей соляркой, из за чего в прошлом году было также упущенно много заказов в северные регионы.
99% газелей в Шымкенте на газу и что то я не заметил массовых взрывов и пожаров.
Практичный 23.10.2018 в 15:24:37 # 698887
Практичный 23.10.2018 в 15:34:37 # 698892
Цитата: Даун от 23.10.2018 15:32:46Неумно,вода быстро испаряется,крем для рук возьми намажь,увлажняет хорошо
Единственная проблема ГБО что двигатели сушит, поэтому утром я 2 литра воды на двигатель выливаю
Единственная проблема ГБО что двигатели сушит, поэтому утром я 2 литра воды на двигатель выливаю
Сам не сторонник ГБО так, как считаю, что экономия сомнительная. Ну а на счет безопасности не сказал бы что все так плохо (просто нормальный уход нужен впрочем как и за всем оборудованием)!
Кто нибудь дайте статистику, сколько машин взорвалось из миллиона установленных например.
Вот тогда и можно судить опасно это или нет.
А так тоже можно сказать про самолеты: -не садитесь они могут упасть и разбиться, в интернете ролик видел.
Практичный 23.10.2018 в 15:47:07 # 698894
Цитата: X-Daemon от 23.10.2018 15:39:33Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.
Волков бояться в лес не ходить
Сам не сторонник ГБО так, как считаю, что экономия сомнительная. Ну а на счет безопасности не сказал бы что все так плохо (просто нормальный уход нужен впрочем как и за всем оборудованием)!
Кто нибудь дайте статистику, сколько машин взорвалось из миллиона установленных например.
Вот тогда и можно судить опасно это или нет.
А так тоже можно сказать про самолеты: -не садитесь они могут упасть и разбиться, в интернете ролик видел.
Волков бояться в лес не ходить
Сам не сторонник ГБО так, как считаю, что экономия сомнительная. Ну а на счет безопасности не сказал бы что все так плохо (просто нормальный уход нужен впрочем как и за всем оборудованием)!
Кто нибудь дайте статистику, сколько машин взорвалось из миллиона установленных например.
Вот тогда и можно судить опасно это или нет.
А так тоже можно сказать про самолеты: -не садитесь они могут упасть и разбиться, в интернете ролик видел.
Цитата: Практичный от 23.10.2018 15:24:37
Да грузы возят пусть хоть на дерьме( хотя суки газовые воняют до рыгочки). Но газ в семейном авто считаю не адекватной мерой экономии.
Да грузы возят пусть хоть на дерьме( хотя суки газовые воняют до рыгочки). Но газ в семейном авто считаю не адекватной мерой экономии.
Итак на дерьме ездим, а как еще нашу солярку назвать, дерьмо редкостное.
А вот РОССИЙСКАЯ солярка просто чудо, чистая, с хорошим цетаном, летняя не замерзает даже в -15. И самое интересное, как ПУТИН к власти пришел, так все наладилось!
И самое интересное, как ПУТИН к власти пришел, так все наладилось!
Да Вы, уважаемый, просто ватник какой-то!
По теме: если провести подобный эксперимент с утечкой бензина и поджиганием бака, я думаю, рванет не хуже. Следить нужно за оборудованием, проводить опрессовку баллона как положено по срокам - и все будет нормально. Сам езжу на газе уже лет 15, если не больше, и ничего, не взорвался.
Практичный 23.10.2018 в 16:11:53 # 698901
Цитата: Практичный от 23.10.2018 15:47:07
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.
Ну а как же тут можно судить без статистики?
Взорвался один из миллиона, и это вы считаете риском?
Quote:
Есть возможность снизить риски-снижаю.
Запланировали дальний путь: на поезде ехать неделю, на самолете несколько часов. Вряд ли вы выберете поезд хотя на нем и меньше риска.
И тут так же: пока нет статистики и не будет большой процент взрывов, нельзя судить только по нескольким случаям.
Практичный 23.10.2018 в 16:24:33 # 698906
Цитата: X-Daemon от 23.10.2018 16:20:08Вы сколько раз видели спокойно едущий авто ивдруг бабах? Юзаем интернет,сколько бабахов из ничего? Сколько этих бабахов газовые и бенза? Так,примитивная статистика. Пы.сы. За газом если следить то норм все. Но наши таксисты на рыдванах не следят же нефига
Ну а как же тут можно судить без статистики?
Взорвался один из миллиона, и это вы считаете риском?
Quote:
Запланировали дальний путь: на поезде ехать неделю, на самолете несколько часов. Вряд ли вы выберете поезд хотя на нем и меньше риска.
И тут так же: пока нет статистики и не будет большой процент взрывов, нельзя судить только по нескольким случаям.
Цитата: Практичный от 23.10.2018 15:47:07
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.
Я в данном случае сравниваю вероятность воспламенения газ-бензин. Без статистики. Есть возможность снизить риски-снижаю.
Ну а как же тут можно судить без статистики?
Взорвался один из миллиона, и это вы считаете риском?
Quote:
Есть возможность снизить риски-снижаю.
Запланировали дальний путь: на поезде ехать неделю, на самолете несколько часов. Вряд ли вы выберете поезд хотя на нем и меньше риска.
И тут так же: пока нет статистики и не будет большой процент взрывов, нельзя судить только по нескольким случаям.
Вы сколько раз видели спокойно едущий авто ивдруг бабах?
Ниодной, и друзья, знакомые, родственники никто не видел. Только в инете.
Quote:
Юзаем интернет,сколько бабахов из ничего?В этом и весь прикол, соберут сборник со всего СНГ в котором 10 пусть будет 20 случаев, а установленных машин с ГБО по СНГ сколько? никто не знает и знать не желают, только эти случаи из инета и знают.
Quote:
Пы.сы. За газом если следить то норм все. Но наши таксисты на рыдванах не следят же нефига
Верно, 9 из 10 случаев думаю виноваты сами владельцы авто, которые понятия не имеют что такое ТО.