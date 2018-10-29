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Астронавт Скотт Келли в шоу после возвращения из космоса
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danilov 29 Октября 2018 в 16:09:03
Астронавт вернулся после 340 дней космического полёта на МКС

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 29.10.2018 в 17:01:12   # 699633
Валерий Поляков, 438 суток в космосе, непобитый рекорд
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  старик 29.10.2018 в 19:09:43   # 699639
Фантомас один в один!
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