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Астронавт Скотт Келли в шоу после возвращения из космоса
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danilov 29 Октября 2018 в 16:09:03
Астронавт вернулся после 340 дней космического полёта на МКС
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Pole13
29.10.2018 в 17:01:12
# 699633
Валерий Поляков, 438 суток в космосе, непобитый рекорд
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старик
29.10.2018 в 19:09:43
# 699639
Фантомас один в один!
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