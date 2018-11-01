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Что будет, если сесть на Юпитер
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danilov 01 Ноября 2018 в 15:41:05
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01.11.2018 в 16:19:31
# 700050
следуя теории большого взрыва, вопрос, взрыв только начался или уже заканчивается?!
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lokidogma
01.11.2018 в 17:16:36
# 700060
Вот сказки. Планета состоит из газа водорода и гелия. Гелию вообще плевать на земное притяжение, его свойство очень странное. Ну да ладно. Нам говорят что планета состоит из гелия и водорода, но имеет притяжение
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