57 лет назад была испытана та самая "Кузькина мать" Хрущева

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danilov 01 Ноября 2018 в 15:50:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Коллег животных полегло
Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.
Почему в Казахстане ?
Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.
Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.
Короче по издевались над нашей землёй и дедами.
До сих пор последствия огромного маштаба.
Почему в Казахстане ?
Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.
Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.
Короче по издевались над нашей землёй и дедами.
До сих пор последствия огромного маштаба.
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 19:21:36
Вообще-то атомные испытания проводили не только в Казахстане, но и на Новой земле и Капустином яре, не упоминая атомные учения армии под Тоцком.
Над кем в последнем случае издевались?
Так же как американцы в Неваде.
Просто выбирали наименее населенные места.
Если что, то Quote:
Среди населения в 1970 преобладали казахи (43,5 % ) и русские (40 % ), немцы (6,6 % ), украинцы (2,5 % ), татары (2,6 % ), белорусы, узбеки, уйгуры, мордва и таджики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семипалатинская_область_(Казахстан)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семипалатинская_область_(Казахстан)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_ядерных_испытаний_СССР_(1949—1962)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_ядерных_испытаний_СССР_(1964—1990)
Quote:
Американский план ядерного уничтожения России времен холодной войны https://inosmi.ru/military/20151223/234892511.html
Нам впервые стало известно, какие российские города планировалось уничтожить и почему
...
Нам впервые стало известно, какие российские города планировалось уничтожить и почему
...
Пастафариан 01.11.2018 в 19:49:18 # 700086
Сколько взрывали. В семее и в других местах.
Даже по вашей таблице на вскидку 80 % на Казахстанской земле.
И просто как вы пишите , ничего не бывает.
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 19:52:14
Не забудьте при этом рассмотреть нацсостав проживающего рядом с полигонами населения Казахстана, над которым "специально издевались".
Quote:
В 1963 году все ядерные и многие безъядерные государства подписали Договор об ограничении ядерных испытаний в трёх средах, по которому обязались воздерживаться от ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космическом пространстве, разрешались подземные испытания. Франция продолжала наземные испытания вплоть до 1974 года, а Китай — до 1980 года.
22 сентября 1979 года было зафиксировано проведение ядерного испытания в районе острова Буве (Южная Атлантика). Ни одна страна ответственности за этот взрыв не взяла. Предполагается, что этот взрыв, а также последовавший в 1981 году аналогичный без объявления были произведены ЮАР по собственному или совместному с Израилем проектам испытания ядерного оружия.
29 июля 1985 года , после начала политики Перестройки, СССР объявил односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний, продлился до 26 февраля 1987 года[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерное_испытание
22 сентября 1979 года было зафиксировано проведение ядерного испытания в районе острова Буве (Южная Атлантика). Ни одна страна ответственности за этот взрыв не взяла. Предполагается, что этот взрыв, а также последовавший в 1981 году аналогичный без объявления были произведены ЮАР по собственному или совместному с Израилем проектам испытания ядерного оружия.
29 июля 1985 года , после начала политики Перестройки, СССР объявил односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний, продлился до 26 февраля 1987 года[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерное_испытание
Почему подмениваете тему ?
Зачем мне ваша франция, китай, юар.
Я говорю что 80 % а может и больше В СССР атомных взрывов были в Казахстане. И постродали в основном Казахстанцы.
Зачем вы специально приводите цифры национальностей в процентном отношении проживавших в то время.
Я что написал только казахи умирали ?
Да вы провокатор !!!!
Цитата: строитель от 01.11.2018 16:26:37
Хрущ дебил ебаный !!!
Коллег животных полегло
Хрущ дебил ебаный !!!
Коллег животных полегло
Да где то ты и прав,но он загнал пиндосов в стойло - да нет он им указал место.Жаль нет в данный момент таких политиков с железными яйцами....
Маке0912, не хочу вклиниваться в ваш спор, но на мой сторонний взгляд подменами занимаетесь вы - Казахстанцев тогда не было, были советсткие граждане, граждане СССР, товарищи... Тогда и в беде и в радости все были одним целым - СССР. Вспомните кто отстраивал Ташкент и как там улицы называли, да и сейчас наверное до сих пор названия сохранились, кто в Чернобыль ездил, кто целину осваивал - все это всем миром делалось. Не нужно тут людей в заблуждение вводить. Человек мог по распределению попасть куда угодно, и ехали, работали... Кстати голод был и в Поволжье, и в других регионах СССР. А если копнуть глубже и немного почитать - то выяснится, что к этому голоду приложили руку "наши западные друзья", чтобы задушить молодую страну советов... ничего нового, история повторяется...
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 20:20:33
Вообще-то упомянутые испытания СССР проводились в ответ на угрозу ядерной атаки, причем он первым от их проведения отказался.
Не Вы ли заикнулись о "голодоморе"? Отсюда и отзыв на якобы "сознательное издевательство" над населением.
После того, как мои родители атомные "грибы" в 60-х наблюдали, а как-то и сам Семипалатинск с Новопокровкой следом от неудачного испытания накрывало, они имеют право относиться к пострадавшим от атомных испытаний казахстанцам? Причем мне не доводилось этого наблюдать лично лишь по малолетству, но влияние полигона на мое здоровье должно быть для Вас тоже очевидно.
И к какой категории прикажете отнести недавно умерших от рака легких двоих моих родственников из Семска?
Причем, имею основание подозревать, что причиной онкологии у родни явились не испытания, а поднятая в конце 90-х гарь от ленточного бора, поджигаемого охотниками за лесом. Несколько лет из за упомянутой гари в городе было нечем дышать. Кстати, от ленточного бора сейчас всего-лишь около половины всей площади осталось.
Кого теперь в этом винить? Неужели СССР?
Так что не торопитесь делать выводы...
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 19:21:36
Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.
Почему в Казахстане ?
Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.
Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.
Короче по издевались над нашей землёй и дедами.
До сих пор последствия огромного маштаба.
Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.
Почему в Казахстане ?
Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.
Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.
Короче по издевались над нашей землёй и дедами.
До сих пор последствия огромного маштаба.
Нам в институте геологию один старый дед читал с огромным опытом и трудовой географией.
Он рассказывал как при разведке нефтегазовых запасов сибири в 60-х активно применяли Подземные ядерные взрывы «малой» мощности. Геологи народ кочевой, приходили в деревни рядом с исследуемыми участками, жили у местных жителей, и вот «квартируются» они в избе деревянной с русской печью у стариков одиноких а работы основные производят зимой в морозы когда по зимникам можно передвигаться. Бурят скважину, закладывают заряд в хер знает сколько килотонн и подрывают его. Работу свою конечно сделают но во всех домах в деревнях поблизости избы по полметра подпрыгивают, печам пиздец, срубу пиздец, морозы стоят, а геологи собрались и поехали дальше
Так то
Конечно же все помогали друг другу.
И Казахснацы воевали и полигло не мало. И В Чернобыль ездили и умирали со всеми вместе.
Насчет голодомора. Вы посчитай в процентном отношении сколько умерло у нас и в других республиках.
Конечно умирали везде и много.
Я пишу почему именно в Казахстане взрывали атом.
А не во всех республиках.
Может вам напомнить при СССР . Была КАЗССР и РСФСР и т.д И каждой был свой герб и флаг . И не надо все мешать в одну кучу. Я имею ввиду Казахстан и Казахстанцы больше всех пострадали.
Цитата: строитель от 01.11.2018 21:04:23Вам и вашему преподавателю нужно выдать нобелевскую премию по теме геологоразведки нефтегазовых месторождений.
Нам в институте геологию один старый дед читал с огромным опытом и трудовой географией.
Он рассказывал как при разведке нефтегазовых запасов сибири в 60-х активно применяли Подземные ядерные взрывы «малой» мощности. Геологи народ кочевой, приходили в деревни рядом с исследуемыми участками, жили у местных жителей, и вот «квартируются» они в избе деревянной с русской печью у стариков одиноких а работы основные производят зимой в морозы когда по зимникам можно передвигаться. Бурят скважину, закладывают заряд в хер знает сколько килотонн и подрывают его. Работу свою конечно сделают но во всех домах в деревнях поблизости избы по полметра подпрыгивают, печам пиздец, срубу пиздец, морозы стоят, а геологи собрались и поехали дальше
Так то
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 19:21:36
Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.
Почему в Казахстане ?
Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.
Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.
Короче по издевались над нашей землёй и дедами.
До сих пор последствия огромного маштаба.
Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.
Почему в Казахстане ?
Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.
Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.
Короче по издевались над нашей землёй и дедами.
До сих пор последствия огромного маштаба.
Нам в институте геологию один старый дед читал с огромным опытом и трудовой географией.
Он рассказывал как при разведке нефтегазовых запасов сибири в 60-х активно применяли Подземные ядерные взрывы «малой» мощности. Геологи народ кочевой, приходили в деревни рядом с исследуемыми участками, жили у местных жителей, и вот «квартируются» они в избе деревянной с русской печью у стариков одиноких а работы основные производят зимой в морозы когда по зимникам можно передвигаться. Бурят скважину, закладывают заряд в хер знает сколько килотонн и подрывают его. Работу свою конечно сделают но во всех домах в деревнях поблизости избы по полметра подпрыгивают, печам пиздец, срубу пиздец, морозы стоят, а геологи собрались и поехали дальше
Так то
Может быть хватит подменять понятия? Были советские люди и они не делились по нынешнему принципу государственности. Каша у вас в голове какая-то!
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 21:13:49
Насчет голодомора. Вы посчитай в процентном отношении сколько умерло у нас и в других республиках.
...
Я пишу почему именно в Казахстане взрывали атом.
А не во всех республиках.
Насчет голодомора. Вы посчитай в процентном отношении сколько умерло у нас и в других республиках.
...
Я пишу почему именно в Казахстане взрывали атом.
А не во всех республиках.
Не имею ни малейшего желания вновь тему "голодомора", а по факту результатов большевистских перегибов, в которых участвовали и местные большевики, теребить.
Плотность населения по республикам рассматривали?
А полигоны, учитывая еще и рельеф местности, организовывали в наименее населенных местах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семипалатинский_испытательный_полигон
Смотрите и читайте великого Олжаса Сулеменова. Как с какими трудностями закрывали полигоны. И Его движение Невада - Симипалатинск. Что то в других республиках и на других полигонах такого небыло.
По моему это у вас не то каша не доваренная.
Мы давно уже не в СССР.
Цитата: Лысый от 01.11.2018 21:36:31Примат, у тебя явно
Вот именно. А посему не противоречь себе и придерживайся этого принципа. И не хрена тут наезжать на таких же несэсэров.
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 21:36:39
Так история уже расставила всё по своим местам.
Смотрите и читайте великого Олжаса Сулеменова. Как с какими трудностями закрывали полигоны. И Его движение Невада - Симипалатинск. Что то в других республиках и на других полигонах такого небыло.
По моему это у вас не то каша не доваренная.
Мы давно уже не в СССР.
Так история уже расставила всё по своим местам.
Смотрите и читайте великого Олжаса Сулеменова. Как с какими трудностями закрывали полигоны. И Его движение Невада - Симипалатинск. Что то в других республиках и на других полигонах такого небыло.
По моему это у вас не то каша не доваренная.
Мы давно уже не в СССР.
Неужели Олжас Сулейменов мог в 1985 году объявить односторонний мораторий на ядерные испытания?
Quote:
29 июля 1985 года , после начала политики Перестройки, СССР объявил односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний, продлился до 26 февраля 1987 года[3].
Цитата: Лысый от 01.11.2018 21:36:31Примат, может ты хоть раз сможешь по человечески объяснить, почему несмотря на ядерные испытания, затронувшие кроме Семипалатинска с областью еще и население Абайского района бывшей Семипалатинской области, в селах Абайского района не наблюдается заметного уровня нетерпимости к "понаехавшим", а по всем признакам зудит пукан у тебя, хотя тебя даже малейший след полигона не коснулся?
Ну хочется подчеркнуть свою значимость и поднять самооценку, ток тут вам не там. Соврать не дадут )))
Цитата: Skype от 01.11.2018 22:19:33По моему мнению, у Маке0912 не этот случай. Да и не лжет, а свою точку зрения высказывает...
Ну хочется подчеркнуть свою значимость и поднять самооценку, ток тут вам не там. Соврать не дадут )))
Ну хочется подчеркнуть свою значимость и поднять самооценку, ток тут вам не там. Соврать не дадут )))
И читаете между строк. Выбирая только что вам нужно.
Причем здесь 85 год ?
И не надо все мешать в одну кучу. Я имею ввиду Казахстан и Казахстанцы больше всех пострадали.
Вся радиация на сотни лет в Семее осталось.
И еще много жизней унесёт.
Цитата: Маке0912 от 01.11.2018 22:31:00
Большую часть радиации Семея ленточный бор на себя принял, а после поджогов охотников за лесом в конце 90-х уже в независимом Казахстане эта радиация с гарью оказалась в городскую пыль подмешана.
Но у Вас оказались виноваты не поспособствовавшие высокому уровню онкологии города хапуги, а лишь СССР.
Кстати, часть молодежи в 90-х от поражения радиацией скоропостижно умерла, растаскивая металл с шахт полигонов.
Неужели при СССР тоже был доступ в эти места?
Для сравнения Quote:
Полигоны Невады (часть 1) https://topwar.ru/107089-poligony-nevady-chast-1.html
http://lurkmore.to/Радиация