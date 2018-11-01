57 лет назад была испытана та самая "Кузькина мать" Хрущева

Цитата: Маке0912 от

Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.

Почему в Казахстане ?

Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.

Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.

Короче по издевались над нашей землёй и дедами.

До сих пор последствия огромного маштаба. Потом все испытания проводились в семипалатинской области. И сотни раз.Почему в Казахстане ?Почему не на Украине или в Сибири где нибудь.Столько казахстанцев потом заболели и сколько умерло. То голодамор устроили в 30 годах то испытания атомные.Короче по издевались над нашей землёй и дедами.До сих пор последствия огромного маштаба.

Нам в институте геологию один старый дед читал с огромным опытом и трудовой географией.Он рассказывал как при разведке нефтегазовых запасов сибири в 60-х активно применяли Подземные ядерные взрывы «малой» мощности. Геологи народ кочевой, приходили в деревни рядом с исследуемыми участками, жили у местных жителей, и вот «квартируются» они в избе деревянной с русской печью у стариков одиноких а работы основные производят зимой в морозы когда по зимникам можно передвигаться. Бурят скважину, закладывают заряд в хер знает сколько килотонн и подрывают его. Работу свою конечно сделают но во всех домах в деревнях поблизости избы по полметра подпрыгивают, печам пиздец, срубу пиздец, морозы стоят, а геологи собрались и поехали дальшеТак то