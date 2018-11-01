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Переоценил себя
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danilov 01 Ноября 2018 в 15:55:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 01.11.2018 в 16:43:22   # 700055
Мешок с гамном
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  Кино 01.11.2018 в 17:16:46   # 700061
Инвалидом останется....
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  старик 01.11.2018 в 20:11:22   # 700095
Вот киданул так киданул! А сначала пинанул.
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