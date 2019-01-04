Интересно, сколько стоит?

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За такую "самоделку" можно хороший срок отхватить .
Цитата: KAN13 от 04.01.2019 15:13:36поэтому лица замазали и голос изменили
За такую "самоделку" можно хороший срок отхватить .
За такую "самоделку" можно хороший срок отхватить .
Цитата: Aлекс от 04.01.2019 14:34:46
они могли его сами сделать, материалы можно в инете купить и инструкции скачать
они могли его сами сделать, материалы можно в инете купить и инструкции скачать
Инструкцию и от реактора скачать можно... а вот с материалами с трудом верится.