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Интересно, сколько стоит?
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danilov 04 Января 2019 в 14:25:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 04.01.2019 в 14:34:46   # 707736
они могли его сами сделать, материалы можно в инете купить и инструкции скачать
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  Лысый 04.01.2019 в 14:42:54   # 707737
Материалы тоже денег стоят. А пряморукость бесценна.
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  KAN13 04.01.2019 в 15:13:36   # 707743

За такую "самоделку" можно хороший срок отхватить .
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  Aлекс 04.01.2019 в 15:26:47   # 707744
Цитата: KAN13 от 04.01.2019 15:13:36

За такую "самоделку" можно хороший срок отхватить .
поэтому лица замазали и голос изменили
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  старик 04.01.2019 в 17:18:52   # 707765
Жахнуло!
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  Nafis 04.01.2019 в 17:30:27   # 707767
Цитата: Aлекс от 04.01.2019 14:34:46
они могли его сами сделать, материалы можно в инете купить и инструкции скачать

Инструкцию и от реактора скачать можно... а вот с материалами с трудом верится.
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  AVConst 05.01.2019 в 18:03:59   # 707852
Это готовый китайский, диаметром 30 см. Только они делают из бумаги и мартиры из пластика. Россия делает полностью корпус заряда из пластика, что увеливиает его в весе. Могу сказать, что 15 лет назад такой стоил 40.000, но это профессиональная пиротехника. в прямой продаже ее нет.
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