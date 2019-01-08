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Фотосессия, которая запомнится надолго
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danilov 08 Января 2019 в 15:21:21


Съемки сюжета про белых медведей для шотландского фотографа дикой природы Гордона Бьюкенена едва не обернулись трагедией. Во время приближения медведя он уже находился в прозрачном контейнере, который предназначен для защиты человека от нападений диких животных. Однако это не остановило белого медведя, который почувствовав запах добычи, предпринял попытку штурма контейнера.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 08.01.2019 в 15:41:23   # 708097
Медведь похоже не судно за "болгаркой" пошел.
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  Dragon 08.01.2019 в 15:47:49   # 708099
Кирпичиков наложил на целый дом, наверное
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  KAN13 08.01.2019 в 15:55:15   # 708104

Да уж , трапеза не состоялась .
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  Nafis 08.01.2019 в 16:49:58   # 708112
Обертку от шоколадки вскрыть несмог.
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  звукач 08.01.2019 в 17:14:39   # 708115
Консервный ключик мишка пошел поискать
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  Сила 08.01.2019 в 17:20:13   # 708116
Это уже получается не контейнер во все а туалет сука
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  titus 08.01.2019 в 17:29:32   # 708120
Мишке всего то надо было в воду до толкать макинтош, добыча сама бы вылезла
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  bIP6bIC 08.01.2019 в 17:34:33   # 708121
Цитата: titus от 08.01.2019 17:29:32
Мишке всего то надо было в воду до толкать макинтош, добыча сама бы вылезла

Тссс...А вдруг мишка на титусе зареган?
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  Yerla 08.01.2019 в 19:31:58   # 708138
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