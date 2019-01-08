Фотосессия, которая запомнится надолго

«Он все ближе и ближе. Боже мой, он огромен», – приводит его слова Discovery Channel.



Попытки штурма продолжались 45 минут. Представьте ощущения фотографа находившегося в контейнере, который огромный хищник почти час трясет и наваливается своим телом. Но, всему есть предел. И терпение медведя не исключение. Повозившись с контейнером он устал и покинул местность.



Но на этом приключения не закончились. После того, как видео нападения широко разошлось по всей планете, вице-губернатор Шпицбергена отправил руководству телеканала письмо, критикуя за нарушение местных экологических законов. Вторжение в дикую природу было оценено в 50 000 норвежских крон (около 400 000 рублей), сообщается в телеграм-канале Discovery Channel.