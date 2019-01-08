Фотосессия, которая запомнится надолго

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danilov 08 Января 2019 в 15:21:21
Съемки сюжета про белых медведей для шотландского фотографа дикой природы Гордона Бьюкенена едва не обернулись трагедией. Во время приближения медведя он уже находился в прозрачном контейнере, который предназначен для защиты человека от нападений диких животных. Однако это не остановило белого медведя, который почувствовав запах добычи, предпринял попытку штурма контейнера.
«Он все ближе и ближе. Боже мой, он огромен», – приводит его слова Discovery Channel.
Попытки штурма продолжались 45 минут. Представьте ощущения фотографа находившегося в контейнере, который огромный хищник почти час трясет и наваливается своим телом. Но, всему есть предел. И терпение медведя не исключение. Повозившись с контейнером он устал и покинул местность.
Но на этом приключения не закончились. После того, как видео нападения широко разошлось по всей планете, вице-губернатор Шпицбергена отправил руководству телеканала письмо, критикуя за нарушение местных экологических законов. Вторжение в дикую природу было оценено в 50 000 норвежских крон (около 400 000 рублей), сообщается в телеграм-канале Discovery Channel.
Попытки штурма продолжались 45 минут. Представьте ощущения фотографа находившегося в контейнере, который огромный хищник почти час трясет и наваливается своим телом. Но, всему есть предел. И терпение медведя не исключение. Повозившись с контейнером он устал и покинул местность.
Но на этом приключения не закончились. После того, как видео нападения широко разошлось по всей планете, вице-губернатор Шпицбергена отправил руководству телеканала письмо, критикуя за нарушение местных экологических законов. Вторжение в дикую природу было оценено в 50 000 норвежских крон (около 400 000 рублей), сообщается в телеграм-канале Discovery Channel.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да уж , трапеза не состоялась .
Цитата: titus от 08.01.2019 17:29:32
Мишке всего то надо было в воду до толкать макинтош, добыча сама бы вылезла
Мишке всего то надо было в воду до толкать макинтош, добыча сама бы вылезла
Тссс...А вдруг мишка на титусе зареган?