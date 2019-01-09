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Кадры спасения казахстанцев из Сирии
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danilov 09 Января 2019 в 18:02:49
В ходе спасательной операции в Сирии было спасено 47 казахстанцев, в числе которых 30 детей.
Некоторых мужчин заводили на борт с закрытыми глазами и связанными руками.
Президент Казахстана сообщил, что всем казахстанцам, вернувшимся на родину, помогут адаптироваться и окажут необходимую помощь.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  lemaster 09.01.2019 в 19:07:41   # 708284
Зря, ой как зря, кроме детей.
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  старик 09.01.2019 в 19:09:18   # 708285
Ну и на хрена нужны в стране эти бандиты?
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  acid 09.01.2019 в 20:25:52   # 708293
Старик, lemaster, расслабитесь, господа.
Откуда кету, я еще с натяжкой понял. А вот куда келды и откуда эвакуация я так и не въехал. Написано из Сирии.
Мне этот ролик шибко напоминает ролики, снятые белыми касками.
У кого там флайтрадар оплачен?
гляньте а
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  babki 09.01.2019 в 20:40:27   # 708296
Адасқан қазағым ай. Безумно рад за детей, чтобы их ждало там? Мужиков думаю посадят, не зря с завязанными руками и с мешком на голове, и будет за что.
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  Атакент 09.01.2019 в 22:37:31   # 708310
Смотреть противно на взрослых
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  KapitanNemo 09.01.2019 в 22:57:20   # 708315
Поздравляю с успешным завершением спасательной операции. Подарили людям второй шанс.
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