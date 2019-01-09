Кадры спасения казахстанцев из Сирии

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danilov 09 Января 2019 в 18:02:49
Некоторых мужчин заводили на борт с закрытыми глазами и связанными руками.
Президент Казахстана сообщил, что всем казахстанцам, вернувшимся на родину, помогут адаптироваться и окажут необходимую помощь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Откуда кету, я еще с натяжкой понял. А вот куда келды и откуда эвакуация я так и не въехал. Написано из Сирии.
Мне этот ролик шибко напоминает ролики, снятые белыми касками.
У кого там флайтрадар оплачен?
гляньте а
KapitanNemo 09.01.2019 в 22:57:20 # 708315