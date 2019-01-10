Митинги в Караганде. Депутаты делают «крайними» СМИ?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2019 в 09:04:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
Цитата: NZN от 10.01.2019 09:53:09
на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
Ну вот теперь из Вашего текста видно, кто что требует в Вашем лице это Вы больше о себе писали, Вам видимо внимания уделяютмало.
Совет не навязывание, т.к. к советам прислушиваются при условии наличия в голове "непустого места и не с одной извилиной", задумывайтесь о том что пишите и говорите, тогда будет мирно и не будите потом говорить что Ваши слова выдернули из кнотекста. Всем мира
Цитата: NZN от 10.01.2019 09:53:09
наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов.
наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов.
Золотые слова.
Подтверждением тому является новость про мемориал репрессированным, на котором не было записей на русском языке. Тутешние меньшинства ой как возникали: "Почему ни грамма русского? Это ущемление!.." и тд и тп..
Слегка перегнул я. Ну ничего. Ведь гондремас и тому подобные позволяют же себе писать тут о том, что союз дал казахам ой как много и вообще без совка казахи сейчас были бы пещерными.
P.S. Сейчас эти же меньшинства начнут меня карать.
Антибиотик 10.01.2019 в 10:31:43 # 708354
Цитата: NZN от 10.01.2019 09:53:09
на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
"наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов."
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне! Все молча трудятся и работают, создают инфраструктуру, открывают хорошие заведения, магазины, выращивают овощи и фрукты! Без меньшинств что бы было? голая степь? У наших соседей, дом купил коренной житель, буду так говорить. У них весь двор и перед домом были деревья) теперь их попросту нет!)) Все срубил!)))
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:31:43
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне!
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне!
См. пост выше. Наглядный пример.
Антибиотик 10.01.2019 в 10:34:45 # 708357
Когда Казах, Казаха на Хоргосе зарезал че все молчали? Когда Дениса Тена Казах зарезал, почему все Корейцы не вышли на улицы? ну и много примеров таких есть.
Антибиотик 10.01.2019 в 10:36:47 # 708360
Цитата: Templar от 10.01.2019 10:34:33
См. пост выше. Наглядный пример.
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:31:43
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне!
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне!
См. пост выше. Наглядный пример.
Я первый раз об этом слышу! Я русский и мне плевать, если где-то не написали, что-то на русском, надо будет мне и на Казахском пойму! Это сугобо личные проблемы и недостатки некоторых личностей!!! Не надо всех под одну гребенку гребсти!!!!
P.S. Ну я и не имел ввиду именно тебя. Слово найдет своего адресата) И совсем скоро они вылезут: то ли в комментах, то ли у меня в заценках.
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:31:43
"наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов."
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне! Все молча трудятся и работают, создают инфраструктуру, открывают хорошие заведения, магазины, выращивают овощи и фрукты! Без меньшинств что бы было? голая степь? У наших соседей, дом купил коренной житель, буду так говорить. У них весь двор и перед домом были деревья) теперь их попросту нет!)) Все срубил!)))
Цитата: NZN от 10.01.2019 09:53:09
на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.
Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.
"наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов."
Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне! Все молча трудятся и работают, создают инфраструктуру, открывают хорошие заведения, магазины, выращивают овощи и фрукты! Без меньшинств что бы было? голая степь? У наших соседей, дом купил коренной житель, буду так говорить. У них весь двор и перед домом были деревья) теперь их попросту нет!)) Все срубил!)))
не без этого. согласен.
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:34:45
Когда Казах, Казаха на Хоргосе зарезал че все молчали?
Когда Казах, Казаха на Хоргосе зарезал че все молчали?
Преступления сплошь и рядом, не выходить же каждый раз на митинги.
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:34:45
Когда Дениса Тена Казах зарезал, почему все Корейцы не вышли на улицы?
Когда Дениса Тена Казах зарезал, почему все Корейцы не вышли на улицы?
Это уже вопрос к корейцам) Кто им мешал?
Антибиотик 10.01.2019 в 10:50:10 # 708365
Цитата: Templar от 10.01.2019 10:43:30
Антибиотик, была тут новость. Лень искать. Один начал в комментах срать, мол, ни слова на русском. И остальные как стадо баранов за ним последовали.
P.S. Ну я и не имел ввиду именно тебя. Слово найдет своего адресата) И совсем скоро они вылезут: то ли в комментах, то ли у меня в заценках.
Антибиотик, была тут новость. Лень искать. Один начал в комментах срать, мол, ни слова на русском. И остальные как стадо баранов за ним последовали.
P.S. Ну я и не имел ввиду именно тебя. Слово найдет своего адресата) И совсем скоро они вылезут: то ли в комментах, то ли у меня в заценках.
А ну ясно)) ладно не будем раздувать эту демагогию, надо жить дружно и быть всем вместе)) тогда мы победим зло))))
Антибиотик 10.01.2019 в 10:54:03 # 708368
Цитата: Templar от 10.01.2019 10:50:08
Преступления сплошь и рядом, не выходить же каждый раз на митинги.
Это уже вопрос к корейцам) Кто им мешал?
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:34:45
Когда Казах, Казаха на Хоргосе зарезал че все молчали?
Когда Казах, Казаха на Хоргосе зарезал че все молчали?
Преступления сплошь и рядом, не выходить же каждый раз на митинги.
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:34:45
Когда Дениса Тена Казах зарезал, почему все Корейцы не вышли на улицы?
Когда Дениса Тена Казах зарезал, почему все Корейцы не вышли на улицы?
Это уже вопрос к корейцам) Кто им мешал?
Да мне кажется эти митинги уже даже и не за убийства, а из за того что люди все бедные, работы нету, денег нету, кушать хочется! А когда посмотрят на мимо проезжающий Джип 570)) или когда проходишь мимо какой нибудь фешемебельной кафешки и там сидят эти же из 570)) сука так тоже хочется там посидеть)) но карман не позволяет((
Цитата: Антибиотик от 10.01.2019 10:54:03
Да мне кажется эти митинги уже даже и не за убийства, а из за того что люди все бедные
Да мне кажется эти митинги уже даже и не за убийства, а из за того что люди все бедные
Это явно) Кто-то пытается расшатать ситуацию. И да, народ уже не в лучшем духе)