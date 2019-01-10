Митинги в Караганде. Депутаты делают «крайними» СМИ?

Цитата: NZN от

на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.

Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление. на счет контроля СМИ депутаты правы, порой информационный беспредел творят они пользуясь тем что потом можно опровергнуть сказанное/написанное или публично извинится. И все это на фоне раздробленности, импульсивности и малограмотности нашего общества + разделение по национальному и социальному признаку еще больше обостряют эти вбросы. Например ютубканал "Басе" контент которого отчасти заточен на дестабилизацию и без того хромающего общественного порядка.Тема национализма почему то очень животрепещущая, наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов. Считаю, что проявление патриотизма/национализма титульной нации это нормальное явление.

"наверное потому что национальные меньшинства хотят/требуют больше чем положено, пользуясь милосердием казахов."Где и что национальные меньшинства хотят и требуют??? скажи мне! Все молча трудятся и работают, создают инфраструктуру, открывают хорошие заведения, магазины, выращивают овощи и фрукты! Без меньшинств что бы было? голая степь? У наших соседей, дом купил коренной житель, буду так говорить. У них весь двор и перед домом были деревья) теперь их попросту нет!)) Все срубил!)))