Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв растет

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danilov 21 Января 2019 в 10:56:26
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 76 человек
В Мексике начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с инцидентом в штате Идальго. Здесь в результате взрыва и пожара на трубопроводе Туспан-Тула по последним данным погибли 79 человек. ЧП произошло на месте нелегальной врезки в трубопровод, в момент когда там находилось множество людей, воровавших топливо.
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