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Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв растет
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danilov 21 Января 2019 в 10:56:26


Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 76 человек





В Мексике начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с инцидентом в штате Идальго. Здесь в результате взрыва и пожара на трубопроводе Туспан-Тула по последним данным погибли 79 человек. ЧП произошло на месте нелегальной врезки в трубопровод, в момент когда там находилось множество людей, воровавших топливо.
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  332-712 21.01.2019 в 11:01:30   # 709694
халява, она такая...

кто-то покурить решил?
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  Versus 21.01.2019 в 11:19:47   # 709698
извините других слов нет....дэбилы
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  Лысый 21.01.2019 в 11:27:50   # 709699
Помнится на станции при ШНОСе нечто подобное случалось. Жулдузовские с вагона бензин пиздили, а он возьми и вспыхни. Тоже пацанов сгорело.
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