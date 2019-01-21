Уничтожение «Панциря С1» в Сирии

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danilov 21 Января 2019 в 15:39:42
В комментарии ведомства говорится, что удар по системам ПВО был нанесен в ответ на попытку атаковать самолеты израильских ВВС во время их налета на иранские военные объекты в Сирии.
Подчеркивается, что Израиль предостерегал Сирию от ответных действий, но они тем не менее последовали: системы ПВО выпустили ракеты по израильским истребителям F-16.
В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
"Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", - сказали в Центре. Там добавили, что "21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений".
Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 21.01.2019 17:10:11
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?
Они атакуют с сопредельной территории, не заходя в воздушное пространство Сирии.
Цитата: андремас от 21.01.2019 17:15:37
Они атакуют с сопредельной территории, не заходя в воздушное пространство Сирии.
Цитата: старик от 21.01.2019 17:10:11
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?
Они атакуют с сопредельной территории, не заходя в воздушное пространство Сирии.
Ну так тоже ракеты отправили бы на сопредельную територию. Так сказать обменялись бы любезностями. А тк выглядит как побои бездомной собаки. Только взвизги от пинков.
На системы спрос упадет скоро такими темпами.
danilov 21.01.2019 в 18:42:43 # 709772
Без меча, щит, вынесут!