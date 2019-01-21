Уничтожение «Панциря С1» в Сирии

Цитата: старик от

Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля? Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?

Они атакуют с сопредельной территории, не заходя в воздушное пространство Сирии.