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Уничтожение «Панциря С1» в Сирии
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danilov 21 Января 2019 в 15:39:42
Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны «Панцирь-С1» cирийских вооруженных сил.

В комментарии ведомства говорится, что удар по системам ПВО был нанесен в ответ на попытку атаковать самолеты израильских ВВС во время их налета на иранские военные объекты в Сирии.

Подчеркивается, что Израиль предостерегал Сирию от ответных действий, но они тем не менее последовали: системы ПВО выпустили ракеты по израильским истребителям F-16.



В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
"Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", - сказали в Центре. Там добавили, что "21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений".
Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.01.2019 в 17:10:11   # 709752
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?
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  андремас 21.01.2019 в 17:15:37   # 709753
Цитата: старик от 21.01.2019 17:10:11
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?


Они атакуют с сопредельной территории, не заходя в воздушное пространство Сирии.
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  Wolfkz 21.01.2019 в 18:27:03   # 709768
Цитата: андремас от 21.01.2019 17:15:37
Цитата: старик от 21.01.2019 17:10:11
Если это правда, то где же хваленые с-300, и где сбитые самолеты Израиля?


Они атакуют с сопредельной территории, не заходя в воздушное пространство Сирии.

Ну так тоже ракеты отправили бы на сопредельную територию. Так сказать обменялись бы любезностями. А тк выглядит как побои бездомной собаки. Только взвизги от пинков.
На системы спрос упадет скоро такими темпами.
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  adapter 21.01.2019 в 18:41:07   # 709771
Западу нужна война. Евреи в роли торпеды. Им наверное землю обещали нарезать в Сирии вот и стараются.
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  danilov 21.01.2019 в 18:42:43   # 709772
C300 кажется ещё не переданы СА.
Без меча, щит, вынесут!
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  adapter 21.01.2019 в 19:11:03   # 709774
Да и панцирь скорее всего разряженный уже был
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  Yerla 21.01.2019 в 19:25:25   # 709779
хммм .. щитаица чо .. абманули панцирь .. техника гамно или оператор не важный ..
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  Erjan34 21.01.2019 в 19:25:49   # 709780
на Панцире 6 ракет? Потом что перезарядка идет?
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  старик 21.01.2019 в 20:06:57   # 709794
Хорошо бы чтобы МО РФ прокомментировало.
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