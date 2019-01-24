Видео из Венесуэлы. Оцените масштабы

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danilov 24 Января 2019 в 16:03:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 24.01.2019 16:22:05
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!
Не буду с вами спорить, НО вы уверены, что все эти люди вышли против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАДУРО, а не в его поддержку, или что эта съемка не 2000- лохматого года например? или что это Венесуэла, а не какой-нибудь карнавал где-нибудь в Рио...
Цитата: GoodZone от 24.01.2019 17:05:47
Не буду с вами спорить, НО вы уверены, что все эти люди вышли против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАДУРО, а не в его поддержку, или что эта съемка не 2000- лохматого года например? или что это Венесуэла, а не какой-нибудь карнавал где-нибудь в Рио...
Цитата: NBE от 24.01.2019 16:22:05
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!
Не буду с вами спорить, НО вы уверены, что все эти люди вышли против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАДУРО, а не в его поддержку, или что эта съемка не 2000- лохматого года например? или что это Венесуэла, а не какой-нибудь карнавал где-нибудь в Рио...
Считаешь что водила покойного Чавеса благо для народа? Как и ВВХ - носильщик чемоданов Собчака?