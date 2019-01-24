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Видео
Видео из Венесуэлы. Оцените масштабы
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danilov 24 Января 2019 в 16:03:26
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  NBE 24.01.2019 в 16:22:05   # 710095
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!
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  строитель 24.01.2019 в 16:33:21   # 710100
Солнышко. Тепло. Не то что у нас -15
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  GoodZone 24.01.2019 в 17:05:47   # 710103
Цитата: NBE от 24.01.2019 16:22:05
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!


Не буду с вами спорить, НО вы уверены, что все эти люди вышли против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАДУРО, а не в его поддержку, или что эта съемка не 2000- лохматого года например? или что это Венесуэла, а не какой-нибудь карнавал где-нибудь в Рио...
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  Максимыч 24.01.2019 в 18:58:40   # 710112
Цитата: GoodZone от 24.01.2019 17:05:47
Цитата: NBE от 24.01.2019 16:22:05
Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!


Не буду с вами спорить, НО вы уверены, что все эти люди вышли против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАДУРО, а не в его поддержку, или что эта съемка не 2000- лохматого года например? или что это Венесуэла, а не какой-нибудь карнавал где-нибудь в Рио...

Считаешь что водила покойного Чавеса благо для народа? Как и ВВХ - носильщик чемоданов Собчака?
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