Видео из Венесуэлы. Оцените масштабы

Цитата: NBE от

Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!

Проклятые американцы выманили всех на улицу, пообещав им печеньюжки. А до этого народ любил своего МаДура всем сердцем!!!

Не буду с вами спорить, НО вы уверены, что все эти люди вышли против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАДУРО, а не в его поддержку, или что эта съемка не 2000- лохматого года например? или что это Венесуэла, а не какой-нибудь карнавал где-нибудь в Рио...