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Казахстан переименуют в "Казахскую Республику"?
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danilov 24 Января 2019 в 16:21:36
Комментарии,
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Даун
24.01.2019 в 16:25:11
# 710096
Сразу бы назвали КАЗАХСТАН V12 БИТУРБО
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Сила
24.01.2019 в 20:58:07
# 710118
А Назарбаева казахским президентом?
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