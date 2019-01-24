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Казахстан переименуют в "Казахскую Республику"?
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danilov 24 Января 2019 в 16:21:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 24.01.2019 в 16:25:11   # 710096
Сразу бы назвали КАЗАХСТАН V12 БИТУРБО
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  Сила 24.01.2019 в 20:58:07   # 710118
А Назарбаева казахским президентом?
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