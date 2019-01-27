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Жуткие кадры катастрофы бомбардировщика Ту22М3 под Мурманском
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danilov 27 Января 2019 в 22:24:15


Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что самолет Ту-22М3 совершил жесткую посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Как уточнялось, бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. В результате ЧП три члена экипажа погибли, один пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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  Versus 27.01.2019 в 22:53:25   # 710331
ну как же так(( соболезную семьям
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  Ал 27.01.2019 в 22:59:25   # 710332
Quote:
Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне https://aviator.guru/blog/43492725172/Katastrofu-Tu-22M3-sprovotsirovalo-vmeshatelstvo-izvne?nr=1
Становятся известны все новые обстоятельства катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Официальная переписка ВКС РФ, как оказалось, противоречит не менее официальным заявлениям Минобороны. Но что еще более важно, трагедию могло спровоцировать ошибочное и незаконное вмешательство со стороны.
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  Ал 27.01.2019 в 23:13:48   # 710333
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