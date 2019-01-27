Жуткие кадры катастрофы бомбардировщика Ту22М3 под Мурманском

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danilov 27 Января 2019 в 22:24:15
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что самолет Ту-22М3 совершил жесткую посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Как уточнялось, бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. В результате ЧП три члена экипажа погибли, один пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне https://aviator.guru/blog/43492725172/Katastrofu-Tu-22M3-sprovotsirovalo-vmeshatelstvo-izvne?nr=1
Становятся известны все новые обстоятельства катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Официальная переписка ВКС РФ, как оказалось, противоречит не менее официальным заявлениям Минобороны. Но что еще более важно, трагедию могло спровоцировать ошибочное и незаконное вмешательство со стороны.
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Становятся известны все новые обстоятельства катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Официальная переписка ВКС РФ, как оказалось, противоречит не менее официальным заявлениям Минобороны. Но что еще более важно, трагедию могло спровоцировать ошибочное и незаконное вмешательство со стороны.
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Фотографии с места катастрофы Ту-22М3 в Оленегорске. https://vk.com/wall-173678697_8632